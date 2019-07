Juventus | domani scatta la seconda parte della preparazione | tornano Cuadrado e Bentancur

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Da, per lascatterà lafaseestiva. I bianconeri appena rientrati dalla tournée asiatica hanno ricevuto in regalo alcuni giorni di relax. Dunque per la Juve queste sono ore di riposo e dasi riprenderà a faticare agli ordini di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano avrà a disposizione un gruppo molto più folto visto che torneranno Rodrigoe Juanche martedì mattina svolgeranno le visite mediche al JMedical. Al gruppo loro si aggiungerà probabilmente anche Aaron Ramsey. Il gallese è rimasto a Torino per fare un lavoro personalizzato e adesso sembra in procinto di tornare in gruppo. Il numero 8 juventino anche questo pomeriggio era alla Continassa per allenarsi. Il rientro di Aaron Ramsey consentirebbe a Maurizio Sarri di provare a testare anche il 4-3-1-2: la Juve così sarebbe in grado di utilizzare due moduli quello con ...

juventusfc : Domani si torna in campo ?? Per @Cuadrado e #Bentancur visite al #JMedical! - Inter : ?? | FOTO La rifinitura a Nanchino in vista di #JuventusInter di domani ????????? La gallery completa dell'allenamen… - mrdellafede : RT @CMJuve18: ?? La #Juventus riprenderà la preparazione domani al JTC, con un allenamento al mattino e uno nel pomeriggio. Si aggregherann… -