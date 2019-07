Juventus | Cristiano Ronaldo fissa l’obiettivo | “proveremo a vincere la Champions”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2019) “Semo la Champions League quest’anno? Non lo so. Ci proveremo, come sempre. E’ difficile perché tutte le squadre la vogliono. Spero che lala vincerà”. Sono le dichiarazioni dell’attaccante dellaa Madrid per ricevere un premio assegnatogli dal quotidiano sportivo ‘Marca’. “La cosa più importante è che la mia carriera è proseguita ben dopo il Real. Non è stato facile lasciare Madrid dopo nove anni, a 33 anni. Questo – ha aggiunto – è stato un grande anno per me, ho vinto il campionato, la Coppa Italia e la Nations League con il Portogallo. È una delle migliori stagioni che ho fatto, individualmente e collettivamente”. “Tornare a Madrid è sempre speciale. Come ho detto e continuerò a dire: è una delle città più belle del mondo, ho un rapporto speciale”, ha ...

