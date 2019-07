Jovanotti a Viareggio il 30 luglio | Gianni Togni ospite del Jova Beach Party

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 29 luglio 2019)il 30per il primo dei due appuntamenti in programma sulla Spiaggia Muraglione (il secondo è atteso per il 31 agosto).saràdel nuovo appuntamento del. Lo scrive a Rockol che provvede a darne notizia ai fan di, il quale di recente ha reinterpretato Luna, il successo cheha realizzato con Guido Morra nel 1980. La stima che legaall’autore del suo nuovo singolo è tale da non fermarsi alla proposta del pezzo come cover in occasione dei 50 anni dello sbarco dell’uomo sulla Luna: l’artista ha volutoin una delle tappe della sua festa itinerante lungo le spiagge italiane e la data che lo vedrà sul palco sarà quella di domani, martedì 30. In scaletta non mancherà, dunque, il nuovo singolo di: Luna. L’artista ha cantato il brano in featuring con ...

