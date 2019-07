Isabella Ferrari e Marco Leonardi alla prima serata della XVI edizione del Magna Graecia

Isabella Ferrari sexy a tavola a 55 anni : In Italia, si sa, si impazzisce soprattutto per due cose: il buon cibo e le belle donne. Quando si riesce a combinare questi due fattori, allora il mix è veramente perfetto. Deve saperlo anche Isabella Ferrari che nell’ultimo scatto su Instagram abbina in maniera splendida entrambe le cose. “Sono una persona diretta, mi piacciono i confronti faccia a faccia”. Questa la didascalia della foto, che tra ironia e bellezza ha fatto subito il giro ...

Isabella Ferrari a OM - la nomination ai Nastri d’Argento nel segno dell’amicizia con Valeria Golino : “Non volevo deluderla” : Candidata ai Nastri d'Argento per il ruolo di Michela nel film Euforia, Isabella Ferrari a OM racconta l'emozione per una nomination come Miglior Attrice Non Protagonista arrivata con un film che ha molto a che fare coi suoi sentimenti. Per la prima volta, infatti, per il film uscito nel 2018 la Ferrari è stata diretta dalla sua migliore amica Valeria Golino, a sua volta nominata proprio per Euforia per la Miglior Regia: un'ottima performance ...