Invasione di cavallette intorno ad una piramide | non è una piaga d’Egitto ma ciò che sta

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2019) Una primavera umida a Las Vegas ha generato orde dicosì grandi da essere visibili persino sui radar meteorologici. Gli insetti sono innocui ma turisti e residenti sono rimasti scioccati da quella che è già stata definita la “Grandedidel 2019”. “Era pazzesco. Non volevamo nemmeno camminare lì. Ci stavamo chiedendo cosa stesse succedendo”, è il commento di un testimone alla CBS. Jeff Knight, entomologo del Nevada, ha dichiarato che il numero diadulte che viaggia dal sud dello stato e forze anche dall’Arizona è insolito ma non senza precedenti e soprattutto che non crea alcun pericolo. Knight ha spiegato che gli insetti non trasportano malattie, non mordono e probabilmente non danneggeranno il giardino dei residenti prima di sparire in diverse settimane. L’esperto spiega che solitamente sono attratte dalle fonti di luce ultravioletta. Diverse ...

