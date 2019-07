Inquinamento Mare | assessore Di Nisio | annuncia tavolo tecnico per valutare iniziative

Dalla lavatrice al mare - Inquinamento anche dalle microfibre : Non solo plastica e microplastica, in mare finiscono anche microfibre. Un carico in lavatrice di capi sintetici, durante il lavaggio produce milioni di microfibre di dimensioni inferiori ai 5 mm che si riversano in mare dove vengono ingerite dagli organismi marini, entrando così nella catena alimentare. Il 40% delle microfibre non viene trattenuto dagli impianti di trattamento e finisce nell’ambiente. E secondo lo studio “A New textiles economy” ...

Messina : Inquinamento ambientale a Maregrosso - 11 indagati (3) : (AdnKronos) - L'ex amministrazione inoltre non avrebbe impedito "il deposito incontrollato e sistematico di rifiuti da parte di ignoti che approfittavano dello stato di abbandono dell’area, omettendo, ancora una volta, di rimuovere il materiale di risulta proveniente dalla demolizione di immobili ab

Messina : Inquinamento ambientale a Maregrosso - 11 indagati (2) : (AdnKronos) - In entrambi i casi, l'ex amministrazione Accorinti, avrebbe attivato presso la Regione la procedura di riaccredito delle somme non utilizzate, "omettendo di verificare la tempestiva e corretta trattazione del procedimento da parte del competente ufficio regionale e - evidenziano gli in

Messina : Inquinamento ambientale a Maregrosso - 11 indagati : Palermo, 17 giu. (AdnKronos) - Sono undici le persone indagate dalla procura di Messina nell'ambito di un'inchiesta sull'inquinamento ambientale nell'area di Maregrosso. Fra questi anche esponenti dell'ex amministrazione Accorinti, dirigenti comunali e anche il titolare di una ditta che si occupa di