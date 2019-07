Inconsapevoli e irresponsabili | l' ordinanza fa il ritratto dell' impunità dei

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 29 luglio 2019) “Totale inconsapevolezza”, “immaturità eccessiva”, “totale assenza di autocontrollo e capacità critica”. Dall’firmata dal gip di Roma, Chiara Gallo, emerge come Elder Finnegan Lee e Gabriel Christian Natale Hjorth, arrestati per l’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, avessero affrontato il proprio viaggio nella Capitale. Un viaggio slegato dalla responsabilità e affrontato invece con un senso di impunità come capita a tanti ragazzi stranieri, in particolare statunitensi alla voltaa città eterna, considerata qualcosa a metà tra luna parko sballo e rito di passaggio.I due ragazzi americani quella sera cercavano la droga ma erano già pieni di alcol. Non una novità per il giro di giovani americani che bazzicano la Capitale per studio o anche solo per una ...

