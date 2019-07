Incidente Bottas GP Germania 2019 Video F1 | finlandese a muro | disastro Mercedes

VIDEO Valtteri Bottas - Incidente clamoroso nel finale : sbatte contro il muro - addio rimonta su Hamilton. Incubo Mercedes : Il GP di Germania 2019 ha regalato un’infinità di colpi di scena dalla partenza fino all’arrivo, a sei giri dal termine Valtteri Bottas è andato a sbatte re contro il muro commettendo un errore gravissimo. Il finlandese si trovava al quarto posto ma era negli scarichi di Stroll e Kvyat, stava cercando il secondo posto per recuperare punti importanti su Lewis Hamilton in classifica generale visto che il britannico ha concluso fuori ...

Formula 1 – Un Gp di Germania surreale : che disastro per Bottas! Incidente per il finlandese ad Hockenheim [VIDEO] : disastro Bottas al Gp di Germania : il finlandese della Mercedes finisce fuori pista ad Hockenheim a pochi giri dal termine della gara Se gli spettatori della Formula 1 lamentavano poco spettacolo con le gare della stagione 2019, oggi non posso di certo dire di essersi annoiati. Il Gp di Germania è stato un crescendo di emozioni, con un susseguirsi di colpi di scena. In un finale di gara infuocato, dopo l’uscita di Leclerc, ed una ...

F.1 - GP d'Austria - Leclerc il più veloce - Incidente per Bottas : Il venerdì di prove libere del Gran Premio d'Austria è andato in archivio con il miglior tempo della Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco ha completato 37 giri, il più veloce dei quali in 1.05.086. Seconda posizione per Valtteri Bottas, che però ha potuto fare solo 12 giri prima di sbattere violentemente contro le barriere, a causa di un suo errore. Terzo Pierre Gasly con la Red Bull, solo quarto Hamilton che però non è riuscito a fare un ...