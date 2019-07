Incendio in Sardegna | raffiche di maestrale impediscono l' intervento di elicotteri e

L'Incendio lungo la 'Carlo Felice' che ha diviso in due la Sardegna : Un rogo nella notte ha diviso in due la Sardegna. Le fiamme che hanno bloccato la circolazione sulla statale 131 tra Nuoro e Olbia hanno di fatto paralizzato il traffico sulla Carlo Felice, la strada più grande e importante della Sardegna, una refione priva di autostrade. La diramazione Dcn all'altezza del chilometro 89 è la centrale nuorese, strada fondamentale perché collega la 131 (Cagliari- Sassari-Porto Torres) ...

Incendio in Sardegna - chiusa la statale per Nuoro : evacuate abitazioni - auto in fuga Video : Paura in Sardegna per un grosso Incendio, spinto dal forte maestrale, che sta mandando in fumo macchia mediterranea nel territorio di Siniscola a monte Pizzinnu. Le fiamme hanno attraversato la...

Sardegna - vasto Incendio a Siniscola : evacuate diverse abitazioni : Sardegna, vasto incendio a Siniscola: evacuate diverse abitazioni Paura per un rogo nel Nuorese. È servito un imponente dispiegamento di mezzi per circoscrivere le fiamme all'alba, divampate nella tarda serata di ieri. Sfollate 15 famiglie, interrotta la Statale 131 tra Nuoro e Olbia. Resta l'allerta della Protezione ...

Sardegna - Incendio nel Nuorese : chiusa la statale 131 - evacuate diverse abitazioni : Un incendio di vaste dimensioni ha distrutto ettari di macchia mediterranea in Sardegna, nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 luglio. Il fuoco è stato alimentato dal forte vento di maestrale, tanto che un vasto territorio nel Nuorese, tra il paese di Siniscola ed il monte Pizzinnu, è stato colpito. I roghi hanno interessato anche la statale 131 Diramazione Centrale Nuorese, che collega la cittadina sarda con Olbia: un tratto è stato chiuso al ...

Vasto Incendio in Sardegna : fiamme sulla statale tra Nuoro e Olbia - evacuazioni nella notte : Un Vasto incendio è divampato nella notte nel territorio di Siniscola (Nuoro): le fiamme hanno lambito la statale 131 dcn, tra Nuoro e Olbia, costringendo le forze dell’ordine a bloccare l’arteria viaria e deviare il traffico sulla viabilità secondaria. “Attenzione. S.S. 131 dcn altezza Siniscola. Strada chiusa per incendio sino allo svincolo per Lula. Possibili auto in contromano in fuga dal fuoco,” ha scritto la Croce ...

Vasto Incendio in Sardegna - in provincia di Cagliari : intervenuti anche 4 Canadair : Un Vasto incendio si è propagato oggi nelle campagne della provincia di Cagliari, costringendo alcune persone ad evacuare le proprie abitazioni. La situazione è peggiorata a causa del forte vento che ha soffiato sull'isola. Per domare gli incendi sono intervenuti anche quattro Canadair, oltre ai vigili del fuoco e il corpo della Forestale.Continua a leggere

Vasto Incendio nel nord della Sardegna - chiesti tre Canadair : Vasto incendio nel nord della Sardegna, chiesti tre Canadair Il rogo è scoppiato nelle territorio di Torralba, nel nord-Ovest dell'isola, ed è stato facilitato dal vento. Le fiamme si estendono quasi fino al confine con il comune di Bonorva. Sul posto sono già impegnati tre elicotteri del Corpo forestale. Parole ...

Incendio devastante in Sardegna - inferno di fuoco in Ogliastra : 1.000 sfollati - “sfiorata la strage” [FOTO] : Spento nella tarda serata di ieri l’Incendio divampato sulle colline a ridosso della spiaggia di Cea, a Bari Sardo, in Ogliastra: le fiamme hanno distrutto un centinaio di ettari di macchina mediterranea. Vigili del fuoco uomini del Corpo Forestale e dell’Agenzia Forestas hanno presidiato per tutta la notte il territorio dopo aver fatto rientrare un migliaio di persone evacuate da un resort, due campeggi e da case private. Le fiamme ...

Sardegna - Incendio in Ogliastra : fiamme alte fino a 10 metri. Evacuati una spiaggia - due campeggi e un hotel : Un nuovo incendio a Cea, nella provincia sarda dell’Ogliastra, dopo il disastro nella vicina Tortolì dello scorso sabato. Le fiamme, alte fino a 10 metri, sono divampate vicino alla spiaggia del paese e si sono poi estese fino ad alcune strutture turistiche della zona, due campeggi e un albergo, oltre che a una colonia di salesiani. Tutte le strutture sono state fatte evacuare, così come la spiaggia, mentre per tentare di spegnere gli ...

Incendio in Sardegna - turisti scappano dall'Hotel a piedi verso la spiaggia : Le fiamme tornano a fare paura in Ogliastra. A pochi chilometri a sud dall'Incendio di sabato 13 luglio, un nuovo rogo è scoppiato a Cea, vicino alla spiaggia omonima, a metà tra Bari Sardo e Tortolì. Alimentato dal forte vento di maestrale, il fuoco si è subito diretto verso gli insediamenti turistici: due campeggi per camper e la colonia dei salesiani sono state fatte evacuare. Sul posto due elicotteri regionali e ...

Incendio in Sardegna - turisti scappano dall'Hotel verso la spiaggia a piedi : Le fiamme tornano a fare paura in Ogliastra. A pochi chilometri a sud dall'Incendio di sabato 13 luglio, un nuovo rogo è scoppiato a Cea, vicino alla spiaggia omonima, a metà tra Bari Sardo e Tortolì. Alimentato dal forte vento di maestrale, il fuoco si è subito diretto verso gli insediamenti turistici: due campeggi per camper e la colonia dei salesiani sono state fatte evacuare. Sul posto due elicotteri regionali e ...

Sardegna - Incendio nella zona di Tortolì : evacuate case e due campeggi : Momenti di paura tra i turisti sul litorale di Orrì. In tutta l'isola nel corso della giornata più di 40 roghi