Incendi nel Nuorese | morti decine di animali | a fuoco trattori | fienili e coltivazioni

Incendi in Sicilia : vasto rogo minaccia le case nella periferia di Catania : Incendio nel quartiere periferico di Librino a Catania: il rogo sta minacciando alcune abitazioni tra viale Moncada e lo stradale Giulio. In fiamme vegetazione e sterpaglie. Sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro con autobotti. La situazione è costantemente monitorata. L'articolo Incendi in Sicilia: vasto rogo minaccia le case nella periferia di Catania sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendio nel Nuorese : forti turbolenze - aerei ed elicotteri lasciano Siniscola : “A causa di una forte turbolenza i Canadair Can 8 e Can 11 (che stavano operando a Siniscola, Nu) lasciano la zona delle operazioni fino al miglioramento delle condizioni meteo. lasciano anche gli elicotteri regionali di Anela e Ala’ mentre Eli-Farcana prosegue operazioni di spegnimento di fiamme ancora attive“: lo rende noto il Centro di coordinamento regionale della linea di spegnimento degli incendi boschivi in merito al ...

Belluno - Incendio distrugge la casa : donna muore intrappolata nel suo appartamento : La vittima è Maria Doriguzzi, che viveva da sola nella casa al piano terra del palazzo colpito dall'incendio. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a entrare dell'abitazione della donna, per lei ormai non c'era più nulla da fare. Si sospetta che la colpa del rogo sia un malfunzionamento della canna fumaria di una stufa a legna.Continua a leggere

Sardegna - Incendio nel Nuorese : chiusa la statale 131 - evacuate diverse abitazioni : Un incendio di vaste dimensioni ha distrutto ettari di macchia mediterranea in Sardegna, nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 luglio. Il fuoco è stato alimentato dal forte vento di maestrale, tanto che un vasto territorio nel Nuorese, tra il paese di Siniscola ed il monte Pizzinnu, è stato colpito. I roghi hanno interessato anche la statale 131 Diramazione Centrale Nuorese, che collega la cittadina sarda con Olbia: un tratto è stato chiuso al ...

Vasto Incendio in Sardegna : fiamme sulla statale tra Nuoro e Olbia - evacuazioni nella notte : Un Vasto incendio è divampato nella notte nel territorio di Siniscola (Nuoro): le fiamme hanno lambito la statale 131 dcn, tra Nuoro e Olbia, costringendo le forze dell’ordine a bloccare l’arteria viaria e deviare il traffico sulla viabilità secondaria. “Attenzione. S.S. 131 dcn altezza Siniscola. Strada chiusa per incendio sino allo svincolo per Lula. Possibili auto in contromano in fuga dal fuoco,” ha scritto la Croce ...

Incendi Sardegna - vasto rogo nel cagliaritano : evacuate abitazioni : Il vento di maestrale che in queste ore sta soffiando sulla Sardegna sta alimentando icendi in diverse zone dell’Isola. Il rogo al momento piu’ impegnativo, che ha portato anche all’evacuazione di alcune abitazioni, e’ divampato nel pomeriggio non troppo distante dalla statale 125, nel territorio del Comune di Maracalagonis sul litorale che porta a Villasimius. Il rogo si e’ sviluppato in aperta campagna e ...

Incendio in discarica di rifiuti nel Bresciano : esclusa la presenza di inquinanti nell’aria : in riferimento all’Incendio divampato all’ex discarica Faeco, ora GreenUp, di Bedizzole (Brescia), Arpa ha provveduto a effettuare rilevazioni della qualità dell’aria che hanno escluso la presenza di inquinanti. “Gli esiti delle misurazioni speditive non hanno evidenziato la presenza degli inquinanti traccianti degli incendi – si spiega nel comunicato dell’Arpa -: monossido di carbonio e composti organici ...

Clima - centinaia di Incendi nell’Artico per effetto del riscaldamento globale : in atmosfera 100 megatoni di CO2 : centinaia di incendi boschivi devastano le foreste oltre il Circolo polare artico, rilasciando enormi quantità di anidride carbonica. Gli incendi in Alaska, Groenlandia, Scandinavia e Siberia sembrano essere un effetto del riscaldamento globale. Al tempo stesso rischiano di diventare causa di un’ulteriore aumento di gas serra e, quindi, di nuovo innalzamento delle temperature in un pericolosissimo circolo vizioso, segnala a Bbc Mark ...

Roma - Incendio in una discarica abusiva - aria irrespirabile nella zona Nord-est. Cittadini spaventati - si barricano in casa - rabbia e proteste sui social : Un odore acre fortissimo. Una colonna di fumo che in breve tempo ha avvolto buona parte del quadrante nord est della città. Sono momenti di rabbia e di difficoltà per gli abitanti di...

Incendi tra Napoli e Pozzuoli - allarme nell’oasi degli Astroni : L’ultimo Incendio e’ scoppiato poco dopo le 12 di oggi. E’ il quarto nel giro di una settimana. Per i custodi dell’oasi degli Astroni sembra essere tornato l’incubo dell’estate del 2017, allorché il polmone di verde a confine tra Pozzuoli e Napoli a sud del vulcano Solfatara, fu ripetutamente violentato dalle fiamme. Fu distrutto il 60% del patrimonio boschivo e penalizzate pesantemente le specie animali ...

Ondata di caldo - Incendi in Campania - Sardegna e Umbria : bruciano i boschi irpini - vasto rogo nel Sassarese minaccia le abitazioni : Brucia l’irpinia a causa del caldo africano e delle disattenzioni delle persone. Quattro incendi stanno danneggiando i boschi della provincia: Paternopoli, Lioni, Pietradefusi e Cervinara sono i comuni sotto l’attacco delle fiamme. All’opera ci sono i vigili del fuoco, gli operatori della Sma Campania e le squadre delle comunità montane coinvolte. “Purtroppo abbiamo tutti gli elicotteri regionali impegnati nel ...

Incendi Sardegna : 24 roghi oggi - fiamme nelle periferie di due paesi nel sud dell’isola : Altri 24 Incendi in Sardegna nella sola giornata di oggi, anche se solo sei hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale regionale. Gli elicotteri sono intervenuti a Ovodda (Nuoro), a Villasor (Sud Sardegna), nei pressi dell’ex zuccherificio, e a Musei (Sulcis), in località Guardia su Lillu, dove il rogo ha interessato aree agricole limitrofe alla pineta comunale. fiamme anche a Pabillonis e nelle periferie di ...

Incendi - Coldiretti Puglia : “Nel Salento migliaia di ulivi in cenere” : L’ennesimo rogo si è sviluppato la notte scorsa su 4 ettari di uliveto a Ugento, dove, anche a causa del vento che ha fatto dilagare le fiamme, circa 300 alberi morti per Xylella fastidiosa sono andati in fumo. A darne notizia la Coldiretti Puglia che ha iniziato una stima dell’estensione del fenomeno che solo a Ugento ha mandato in fumo in 1 mese oltre 4mila alberi. “E’ rilevante il problema sicurezza – denuncia ...