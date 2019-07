Incendi in Sardegna | le fiamme hanno raggiunto la zona industriale di Siniscola

Sardegna - Incendio nel Nuorese : chiusa la statale 131 - evacuate diverse abitazioni : Un incendio di vaste dimensioni ha distrutto ettari di macchia mediterranea in Sardegna, nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 luglio. Il fuoco è stato alimentato dal forte vento di maestrale, tanto che un vasto territorio nel Nuorese, tra il paese di Siniscola ed il monte Pizzinnu, è stato colpito. I roghi hanno interessato anche la statale 131 Diramazione Centrale Nuorese, che collega la cittadina sarda con Olbia: un tratto è stato chiuso al ...

Vasto Incendio in Sardegna : fiamme sulla statale tra Nuoro e Olbia - evacuazioni nella notte : Un Vasto incendio è divampato nella notte nel territorio di Siniscola (Nuoro): le fiamme hanno lambito la statale 131 dcn, tra Nuoro e Olbia, costringendo le forze dell’ordine a bloccare l’arteria viaria e deviare il traffico sulla viabilità secondaria. “Attenzione. S.S. 131 dcn altezza Siniscola. Strada chiusa per incendio sino allo svincolo per Lula. Possibili auto in contromano in fuga dal fuoco,” ha scritto la Croce ...

Vasto Incendio in Sardegna - in provincia di Cagliari : intervenuti anche 4 Canadair : Un Vasto incendio si è propagato oggi nelle campagne della provincia di Cagliari, costringendo alcune persone ad evacuare le proprie abitazioni. La situazione è peggiorata a causa del forte vento che ha soffiato sull'isola. Per domare gli incendi sono intervenuti anche quattro Canadair, oltre ai vigili del fuoco e il corpo della Forestale.Continua a leggere

Incendi Sardegna - vasto rogo nel cagliaritano : evacuate abitazioni : Il vento di maestrale che in queste ore sta soffiando sulla Sardegna sta alimentando icendi in diverse zone dell’Isola. Il rogo al momento piu’ impegnativo, che ha portato anche all’evacuazione di alcune abitazioni, e’ divampato nel pomeriggio non troppo distante dalla statale 125, nel territorio del Comune di Maracalagonis sul litorale che porta a Villasimius. Il rogo si e’ sviluppato in aperta campagna e ...

Incendi : 25 roghi in Sardegna - quattro sono stati spenti con gli elicotteri : sono stati 25 gli Incendi che sono divampati in Sardegna oggi e che sono stati spenti dall’intervento della macchina antIncendi regionale. In quattro casi e’ stato necessario l’intervento degli elicotteri del Corpo forestale regionale: a Loiri Porto San Paolo in Gallura, a Sassari, a Pula nella costa sud occidentale dell’isola, e a Torpe’, nel Nuorese. L'articolo Incendi: 25 roghi in Sardegna, quattro sono stati ...

Incendi in Sardegna - massima allerta : domati tre roghi : Incendi in Sardegna, massima allerta: domati tre roghi Il caldo torrido e il rinforzo di venti di Maestrale stanno favorendo lo sviluppo di diversi roghi in Sardegna. Una nuova allerta è stata diramata dalla Protezione civile per alto pericolo Incendi nel Sassarese, l’Oristanese e le coste della Gallura Parole ...

Incendi Sardegna - arriva il maestrale - nuova allerta arancione per domani : massima attenzione soprattutto sulla costa orientale : Il caldo continua a non dare tregua alla Sardegna dove ha iniziato a soffiare il vento di maestrale che dovrebbe fare sentire i suoi effetti già nelle prossime ore portando un po’ di refrigerio sull’isola. Nel frattempo però la protezione civile ha diramato un nuovo allerta per pericolo di Incendi per sabato 27. Codice arancione di “attenzione rinforzata” in buona parte della Sardegna: dal Campidano a tutta la costa ...

Ondata di caldo - Incendi in Campania - Sardegna e Umbria : bruciano i boschi irpini - vasto rogo nel Sassarese minaccia le abitazioni : Brucia l’irpinia a causa del caldo africano e delle disattenzioni delle persone. Quattro incendi stanno danneggiando i boschi della provincia: Paternopoli, Lioni, Pietradefusi e Cervinara sono i comuni sotto l’attacco delle fiamme. All’opera ci sono i vigili del fuoco, gli operatori della Sma Campania e le squadre delle comunità montane coinvolte. “Purtroppo abbiamo tutti gli elicotteri regionali impegnati nel ...

Incendi in Sardegna : domani pericolo “alto” e codice “arancio” su quasi tutta l’Isola : Nuova allerta Incendi domani in Sardegna: secondo il bollettino di previsione diramato dalla Direzione generale della Protezione civile quasi tutta l’Isola è a rischio “alto” con codice di allerta “arancione“. A rischio la Gallura, il Monte Acuto e il Goceano, poi il Marghine, Guilcer e Oristanse, la Barbagia di Seulo, alto e basso Campidano, Sulcis e Cagliaritano. Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, ...

Incendi Sardegna : 24 roghi oggi - fiamme nelle periferie di due paesi nel sud dell’isola : Altri 24 Incendi in Sardegna nella sola giornata di oggi, anche se solo sei hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale regionale. Gli elicotteri sono intervenuti a Ovodda (Nuoro), a Villasor (Sud Sardegna), nei pressi dell’ex zuccherificio, e a Musei (Sulcis), in località Guardia su Lillu, dove il rogo ha interessato aree agricole limitrofe alla pineta comunale. fiamme anche a Pabillonis e nelle periferie di ...

Allerta Incendi in Sardegna : diramato bollettino di pericolo alto per domani : È ancora Allerta incendio nel Sud Sardegna. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di pericolo incendi alto nel cagliaritano (codice arancione), in particolare per la giornata di domani. “L’attenzione sarà pertanto rinforzata“, si legge nella comunicazione. L'articolo Allerta incendi in Sardegna: diramato bollettino di pericolo alto per domani sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi in Sardegna : scoperto il piromane di Uta - arrestato : Davvero inspiegabile il comportamento del piromane di Uta, finalmente arrestato poche ore fa dagli uomini del Corpo Forestale di Cagliari con l'accusa di Incendio doloso. Il piromane, Antonello Concu...

Incendi in Sardegna : domani un’altra giornata ad alto rischio : domani, a causa delle alte temperature, sarà una nuova giornata ad alto rischio Incendi in Sardegna: la direzione generale della Protezione civile regionale ha previsto per la zona di Cagliari un codice “arancione”, che corrisponde a un’attenzione rinforzata dell’apparato antIncendi e una rapida mobilitazione dei mezzi aerei in caso di necessità. L'articolo Incendi in Sardegna: domani un’altra giornata ad alto ...

Incendi Sardegna : allerta con codice arancio per domani - “alto pericolo” : La Protezione Civile della Sardegna ha diramato un bollettino di pericolo Incendi ‘alto‘, con codice di attenzione rinforzata ‘arancione‘ per la giornata di domani 23 luglio, a causa delle particolari condizioni climatiche che si stanno evolvendo con grande caldo e venti. Le zone con attenzione rinforzata sono quelle del Monte Acuto, Goceano, Barigadu-Guilcer, Oristanese, Campidano e Cagliaritano. “Le condizioni ...