In Usa chi sbaglia in Italia non paga

Sardegna - incendio nel Nuorese : chiUsa la statale 131 - evacuate diverse abitazioni : Un incendio di vaste dimensioni ha distrutto ettari di macchia mediterranea in Sardegna, nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 luglio. Il fuoco è stato alimentato dal forte vento di maestrale, tanto che un vasto territorio nel Nuorese, tra il paese di Siniscola ed il monte Pizzinnu, è stato colpito. I roghi hanno interessato anche la statale 131 Diramazione Centrale Nuorese, che collega la cittadina sarda con Olbia: un tratto è stato chiuso al ...

Via Padre Tumino chiUsa a RagUsa - Chiavola chiede scUsa : Via Padre Tumino a Ragusa chiusa al traffico, il capogruppo del PD al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, chiede scusa

ChiUsa per frana la A5 Torino-Aosta : 0.53 Torna a muoversi la frana di Quincinetto, in provincia di Torino. L'allarme è scattato in località Chiappetto, al confine tra Piemonte e Valle d'Aosta, L'autostrada A5 Torino-Aosta è stata Chiusa, tra Pont-Saint-Martin e Ivrea, le due uscite obbligatorie. Sav, la società che gestisce il tratto valdostano della A5, segnala code tra Verrès e Pont-Saint-Martin, in direzione Torino. Per la stessa frana l'autostrada era già stata Chiusa lo ...

Immigrazione - tutti i trucchi Usati dalla ong Open Arms : Il 4 luglio il procuratore capo di Ragusa, Fabio D'Anna, e il sostituto Santo Fornasier firmano la richiesta di rinvio a giudizio per il capitano Marc Creus Reig e Ana Isabel Montes Mier, capo missione dell'Ong spagnola Open Arms, che il 18 marzo dello scorso anno sbarcavano a Pozzallo 216 migranti.

Via Tumino a RagUsa resta chiUsa al traffico : Via Padre Giovanni Tumino a Ragusa non è riaperta al traffico. Lo precisa il Comune di Ragusa dopo le notizie circolate in questi giorni

Piemonte - la frana di Quincinetto torna a far paUsa : chiuso un tratto di autostrada - disagi alla viabilità : torna a muoversi la frana di Quincinetto. L’allarme in località Chiappetto, al confine tra Piemonte e Valle d’Aosta, è scattato poco dopo le 16. L’autostrada A5 Torino-Aosta è dunque stata chiusa, tra Pont Sant Martin e Ivrea, le due uscite obbligatorie. Sav, la società che gestisce il tratto valdostano della A5, segnala tre chilometri di coda tra Verre’s e Pont Saint Martin, in direzione Torino. Per lo stesso allarme ...

Nuoto - Mondiali 2019 : la 4×100 mista azzurra chiude al quarto posto. Strapotere Usa con record del mondo : Al Nambu Acquatic Center di Gwangju (Corea del Sud), nella finale 4×100 mista femminile che ha chiuso il programma dei Mondiali di Nuoto 2019, si è scritta oggi una pagina di storia italiana e internazionale della disciplina: non tanto per quello che è stato il risultato in sé della competizione ma perché questa gara, con ogni probabilità, è stata l’ultima apparizione mondiale di una delle nuotatrici più vincenti di ogni epoca, Federica ...

Carabiniere ucciso - diffUsa la foto Natale Hjorth bendato e legato : l'Arma apre inchiesta : È stata diffusa qualche ora fa, e pubblicata da diversi quotidiani nonostante l'articolo 8 del codice deontologico dei giornalisti sia molto chiaro, la foto del 18enne Gabriel Christian Natale Hjorth, accusato dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, mentre è seduto su una sedia in caserma, con le mani legate dietro la schiena e una benda sugli occhi. La foto è stata scattata all'interno della caserma, diffusa in almeno una chat ...

Carabiniere ucciso - diffUsa la foto Natale Hjorth bendato e legato : l'Arma apre inchiesta interna : È stata diffusa qualche ora fa, e pubblicata da diversi quotidiani nonostante l'articolo 8 del codice deontologico dei giornalisti sia molto chiaro, la foto del 18enne Gabriel Christian Natale Hjorth, accusato dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, mentre è seduto su una sedia in caserma, con le mani legate dietro la schiena e una benda sugli occhi. La foto è stata scattata all'interno della caserma, diffusa in almeno una chat ...

Maltempo - a Fiumicino muore una donna chiUsa nella sua auto sbalzata da una tromba d’aria : A Roma le fermate della metro di Cipro e Repubblica sono allagate. Sospeso temporaneamente il servizio. In Toscana le piogge hanno reso necessaria l’evacuazione di alcune persone e interventi di soccorso sul litorale

10 scuse che gli uomini Usano per chiudere una relazione : Non voglio incasinarti la vitaNon posso darti tutte le attenzioni che meritiHo un passato burrascoso con questo genere di storieNon sono abbastanza per teTi ho viziata troppoLa stabilità non fa parte della mia vitaTendo a sparire, di tanto in Faccio fatica a fidarmiBoh, non ho spiegazioniÈ il momento sbagliatoNon è vero che gli uomini sono difficili o superficiali. I maschi, nelle relazioni, ci si buttano a pesce con tutte le energie, proprio ...

Salvini : in Usa pena morte a chi uccide : 16.56 "Sperando che l'assassino del nostro povero carabiniere non esca più di galera, ricordo ai buonisti che negli Stati Uniti chi uccide rischia la pena di morte". Così il ministro dell'Interno e vicepremier Salvini in un post su Facebook dopo quanto accaduto a Roma. "Non dico di arrivare a tanto, ma al carcere a vita (lavorando ovviamente) questo sì!", conclude Salvini.

Val di SUsa - partito corteo No Tav : obiettivo è raggiungere il cantiere di Chiomonte. FOTO : Val di Susa, partito corteo No Tav: obiettivo è raggiungere il cantiere di Chiomonte. FOTO L'obiettivo dei manifestanti è violare la zona rossa dei lavori a cui è vietato l'accesso. Gli esponenti del movimenti si sono radunati al presidio di Venaus, dove si tiene il festival Alta felicità. Oggi la lettera dell'Italia all'Ue : ...

“I popoli in rivolta - No Tav fino alla vittoria” : è partito il corteo in Val di SUsa. I manifestanti verso il cantiere di Chiomonte : Nonostante il maltempo, centinaia di attivisti, tra valsusini e centri sociali, stanno prendendo parte alla manifestazione