In tenda davanti alla fabbrica | operaio senza soldi da mesi | Non riesco più a fare

Operaio senza Cig da mesi in tenda davanti alla Blutec : "Non riesco più a fare la spesa" : Un Operaio di Blutec, Vito La Mattina di 52 anni, ha piazzato una tenda davanti ai cancelli della fabbrica ex Fiat a Termini Imerese: “Non ce la faccio più, starò qui fino a quando non mi faranno lavorare. Ho dovuto chiudere casa per i debiti, mandando moglie e figli da mia madre”, dice all’ANSA l’Operaio. Un gruppetto di lavoratori ha raggiunto Vito La Mattina.L’Operaio, come gli altri colleghi, non ...