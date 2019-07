In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Luglio | M5S | ecco la mozione No Tav che irrita

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) Torino-Lione Tav, l’ultima mossa M5S. La Lega: “Dimettetevi” La– Il Testo 5Stelle al Senato: “La Francia ci obbliga a un’opera inutile”. Il Carroccio infierisce: “Allora lasciate” di Carlo Di Foggia Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio La prova del bau. “Un uomo adesso proprio non lo voglio, mi basta un barboncino” (Elisa Isoardi, conduttrice de La prova del cuoco su Rai1, Vero, 8.7). Un altro? La collegiale. “I renziani hanno paura di non essere rieletti in caso di elezioni anticipate? Figuriamoci: ma se diciamo che bisogna andare al voto! Noi siamo … L’Italia che eccelle nell’export: delle mafie Gli inquirenti hanno svelato commerci esteri: ristoranti e bar in Olanda, Belgio e Germania sono la base per la vendita di Droga in arrivo da Colombia e Costa Rica di Lucio Musolino Salvini difende la “benda”. L’Arma: “Atto molto grave” Il giovane in ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Luglio: Il Partito degli Affari è deluso: nessun’Apocalisse in Val Susa - Capezzone : Oggi su ?@LaVeritaWeb? Scenari: ecco le quattro mine che possono esplodere sul cammino del governo. In edicola ?? - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Luglio: La procura “Falso che non possa più collaborare” -