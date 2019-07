Il segreto | spoiler del 29 luglio | Francisca vuole evitare che Maria torni a Cuba

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Continuano gli appuntamenti in compagnia della longeva soap opera spagnola, 'Il' che riesce a coinvolgere milioni di telespettatori curiosi di conoscere i cambiamenti riguardanti la vita dei personaggi principali. Le anticipazioni della puntata numero 2006, in onda sul piccolo schermo lunedì 29, svelano che al centro delle trame ci sarà la figura del dottor Alvaro Fernandez. L'uomo farà le dovute valutazioni per capire se sia il caso di accettare l'offerta di Carmelo, il quale gli ha chiesto di diventare il nuovo medico del paese di Puente Viejo. L'amico di Elsa non avrà problemi ad assumere l'incarico, entrando in possesso del dispensario: il dottore, però, si renderà conto della gravità della situazione. Antolina non approva il comportamento di Alvaro Alvaro vorrà trovare un modo per risolvere questa faccenda ma avrà bisogno di un valido aiuto. Il Fernandez deciderà di ...

