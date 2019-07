Il Segreto | nuovo salto temporale | chi non ci sarà | nuovi personaggi

Il Segreto - spoiler al 2 agosto : Alvaro nuovo medico di Puente Viejo : nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto e che riguarderanno ciò che accadrà negli episodi in onda dal 29 luglio al 2 agosto 2019, dove i fan della soap iberica vedranno come Julieta tenterà di nascondere la violenza subita da Eustaquio e Lamberto Molero al marito Saul, anche se non sarà un compito facile. Alvaro intanto, non solo diventerà medico di Puente Viejo accettando la proposta di Carmelo, ma si avvicinerà sempre più ...

Penelope Cruz - il nuovo taglio sexy per un progetto Segreto : Colpo di testa per Penelope Cruz, che sfoggia un nuovo taglio di capelli: addio alla lunga chioma cui ci ha abituati negli ultimi dieci anni. Anche nell’ultimo film, Dolor y Gloria di Pedro Almodóvar presentato a Cannes, l’attrice portava i capelli lunghi, un po’ più arricciati del solito, perciò il nuovo look è un bel cambiamento. La Cruz ha pubblicato su Instagram uno scatto che la immortala con il ...

Anticipazioni Il Segreto inizio agosto : Alvaro diventa il nuovo dottore di Puente Viejo : Alvaro Fernandez deciderà di stabilirsi definitivamente a Puente Viejo nel corso delle puntate de Il Segreto che andranno in onda su Canale 5 dal 29 luglio al 2 agosto. In tale periodo, infatti, il medico accetterà la proposta di Carmelo che gli chiederà di diventare il nuovo medico del paesino spagnolo. Ma il fatto porterà all'inevitabile opposizione di Antolina mentre Isaac tenterà di scoprire cosa nasconde il suo rivale in amore. Nel ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Il nuovo incubo di Maria si chiama Dori Vilches : Maria sarà affidata alle cure dell'infermiera Dori Vilches, una donna dal carattere duro e che sottoporrà la Castañeda a estenuanti esercizi di riabilitazione.

Il Segreto Anticipazioni 19 luglio 2019 : Fernando e il suo nuovo rivale... : Maria riabbraccia Roberto Sanchez, un suo amico di Cuba. Fernando ne è subito geloso. Elsa intima a Isaac di lasciarla in pace e di farle vivere la sua vita.

Il Segreto Anticipazioni 19 luglio 2019 : Fernando ha un nuovo rivale... : Maria riabbraccia Roberto Sanchez, un suo amico di Cuba. Fernando ne è subito geloso. Elsa intima a Isaac di lasciarla in pace e di farle vivere la sua vita.

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Elsa necessita un nuovo ricovero in ospedale : Le anticipazioni spagnole de Il Segreto relative alle puntate spagnole si concentrano sul decesso di Antolina, che cadrà da un dirupo dopo avere tentato di uccidere Isaac. La dark lady vorrà portare a termine la sua vendetta, non contenta della malattia da lei stessa causata ad Elsa. Quest'ultima, infatti, ha subito un delicato intervento al cuore e la sua convalescenza non sarà affatto facile, dato che dovrà fare attenzione alle emozioni che ...

Il nuovo trailer di “Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle” : Ecco il nuovo trailer di "Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle", il nuovo film d'animazione di Walt Disney Studios che arriverà nelle sale il 27 novembre. La squadra creativa premiata con l'Academy Award, formata dai registi Jennifer Lee e Chris Buck e dal produttore Peter Del Vecho, riporterà sul grande schermo gli amati protagonisti Elsa, Anna, Olaf e Kristoff che nella versione italiana avranno ancora una volta le voci di Serena Autieri, Serena ...

Ary e il Segreto delle stagioni : Nuovo Trailer per l’E3 2019 : Lo sviluppatore eXiin e l’editore Modus Games hanno pubblicato oggi un vivace Trailer riguardo il gameplay del prossimo gioco di azione ed esplorazione Ary e il segreto delle stagioni, in arrivo per Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC nel 2020. La prossima settimana, i partecipanti all’E3 possono vedere di persona una demo del gioco visitando Modus nella South Hall allo stand #2513. Assumendo il ruolo ...