Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 29 luglio 2019) Sembra oramai chiuso l’accordo per Nciolasall’Arsenal, che ha vinto la battaglia con il Napoli, secondo i media francesi soddisfacendo le richieste di ingaggio del claciatore e di commissione dei suoi agenti. L’ultima variabile cheentrare in gioco in queste ore è rappresentato dal PSG, le 10Sport scrive che Leonardo resta molto colpito dal calciatore e il club avrebbe continuato a trattare nelle scorse ore. Ma a meno che non arrivi una nuova offerta entro mercoledì il calciatore dovrebbe chiudere con l’Arsenal e trasferirsi in Premier. L'articolo Il PSGfardell’Arsenal perilNapolista.

napolista : Il #PSG potrebbe far saltare i piani dell’#Arsenal per #Pépé Il portale 10Sport riporta che il club francese avrebb… - GobboChiMolla : RT @PaPaganini: Per chi si fosse perso ieri la ?@DSportiva? queste le news con Andrea D’Amico: #Juventus potrebbe cedere #Kean (plusvalenza… - LoreMilan96 : RT @PaPaganini: Per chi si fosse perso ieri la ?@DSportiva? queste le news con Andrea D’Amico: #Juventus potrebbe cedere #Kean (plusvalenza… -