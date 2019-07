Il Principe Carlo e Camilla Parker Bowles | foto

Il Principe Carlo e Camilla in attesa del Royal Welsh Show - : Fonte foto: Getty imagesIl principe Carlo e Camilla in attesa del Royal Welsh Show 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Iniziano i festeggiamenti per il centenario della festa agricola molto famosa in Inghilterra

Il Principe Carlo e Camilla in visita ufficiale in Devon & Cornwall - : Fonte foto: Getty imagesIl principe Carlo e Camilla in visita ufficiale in Devon & Cornwall 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna La coppia reale per celebrare l'iniziativa annuale dell'Eden Project

Lady Diana - con Carlo una notte intera su un binario morto e l’intervento di un ginecologo. Nuove rivelazioni sulla Principessa : Sono passati quasi ventitré anni, ma la vicenda di Lady Diana ancora non conosce la parola fine. Anzi, tutt’altro. Ad intervalli di tempo regolari, infatti, emergono nuovi dettagli, nuovi racconti inediti, Nuove prospettive. Era il 31 agosto del 1997, quando la bella principessa perse la vita. Aveva appena 36 anni la sera in cui, nel tunnel Pont de l’Alma di Parigi, insieme a Dodi Al Fayed, il compagno dopo la separazione da Carlo, rimase ...

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : Carlotta Ferlito - ritorno magico! Principessa a Napoli - oro al corpo libero : Carlotta Ferlito è tornata sul palcoscenico internazionale dopo tre anni di assenza e lo ha fatto nel miglior modo possibile: vincendo! L’azzurra ha conquistato una strepitosa medaglia d’oro al corpo libero in occasione delle Universiadi 2019, la siciliana ha eseguito un meraviglioso esercizio al quadrato ed è stata premiata dai giudici con un buonissimo 13.200 che oggi è bastato per trionfare: la 24enne è stata accolta da un boato ...

Vede in lui una figura paterna! Meghan Markle e il rapporto speciale con il Principe Carlo : I rapporti difficili tra Meghan Markle e suo padre non sono più un problema per la moglie di Harry, che avrebbe deciso di tenere fuori dalla sua vita tutte le influenze negative. Ad appoggiarla ed aiutarla molto in questo processo, stando a quanto riporta alcuni tabloid britannici, sarebbe stata fondamentale la figura del suocero, il Principe Carlo, col quale avrebbe stretto un rapporto di grande comprensione.// A trattare la questione è il ...

Il Principe Carlo è già re (delle spese di viaggio) : Carlo e Camilla, il viaggio ai CaraibiCarlo e Camilla, il viaggio ai CaraibiCarlo e Camilla, il viaggio ai CaraibiCarlo e Camilla, il viaggio ai CaraibiCarlo e Camilla, il viaggio ai CaraibiCarlo e Camilla, il viaggio ai CaraibiCarlo e Camilla, il viaggio ai CaraibiCarlo e Camilla, il viaggio ai CaraibiCarlo e Camilla, il viaggio ai CaraibiCarlo e Camilla, il viaggio ai CaraibiCarlo e Camilla, il viaggio ai CaraibiCarlo e Camilla, il viaggio ai ...

Né Meghan né Kate : la "preferita" del Principe Carlo è la nipote Zara Tindall : Né Meghan né Kate, la preferita di Carlo è Zara Tindall. La famiglia reale è uscita al gran completo al Royal Ascot 2019, la più famosa competizione di cavalli del mondo, e il rapporto affettuoso tra zio e nipote è apparso chiaro agli occhi di tutti.Il Sun ha interpellato un esperto di linguaggio del corpo, Judi James, e il biografo di Carlo, Rob Jobson, e la caporedattrice di Majesty, Ingrid ...

Principe delle balene! La gaffe di Donald Trump sul Principe Carlo : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è reso involontario protagonista di una gaffe su Twitter che coinvolge la royal family inglese, scatenando l’ilarità del popolo di Internet. Il presidente americano Donald Trump ha commesso un errore di battitura su un post di Twitter, rendendosi involontariamente protagonista di un epic fail che non verrà dimenticato tanto presto. A volte sono proprio le piccole distrazioni a ...

Il Principe Carlo e Camilla per l'anniversario dello sbarco in Normandia - : Fonte foto: Getty imagesIl Principe Carlo e Camilla per l'anniversario dello sbarco in Normandia 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti dalla cerimonia di commemorazione

Il Principe Carlo convince Trump sul clima? "Credo ci sia un cambiamento" : “Io credo ci sia un cambiamento del clima, e credo che i cambiamenti siano in entrambe le direzioni”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista concessa a Piers Morgan, conduttore di Good Morning Britain, nel gabinetto di guerra di Winston Churchill e trasmessa questa mattina in occasione della terza giornata della sua visita di Stato nel Regno Unito.Pressato dal conduttore sul tema del cambiamento climatico, Trump ha detto di ...