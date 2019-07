Il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny è stato avvelenato?

Fonte : wired

(Di lunedì 29 luglio 2019) Ildell’opposizione(foto: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images) Questa mattina ildell’opposizionedimesso dall’ospedale dove eraricoverato domenica 28 luglio per un sospetto rigonfiamento del volto, un’infezione all’occhio destro e un’eruzione cutanea, e riportato in cella. Deve scontare una condanna di 30 giorni per aver organizzato una manifestazione non autorizzata sabato 27 luglio per protestare contro l’esclusione di alcuni candidati dell’opposizione alle elezioni locali (la manifestazione domenica ha portato la poliziaad arrestare quasi 1400 persone). Non si sa di preciso perchési sia sentito male e cosa abbia causato quello sfogo: inizialmente la sua portavoce Kira Yarmysh e le autorità dell’ospedale avevano detto che quei sintomi potevano ...

