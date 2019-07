Il generale Nistri | Evitare un' altra coltellata a Mario

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 29 luglio 2019) Aurora Vigne Durante il funerale diCerciello Rega a Somma Vesuviana ha preso la parola anche il comandantedei carabinieri Giovanni, che ha parlato di rispetto e riconoscenza Durante il funerale diCerciello Rega a Somma Vesuviana ha preso la parola anche il comandantedei carabinieri Giovanni, che ha parlato di rispetto e riconoscenza. "Se è concesso al comandantein questo momento fare delle richieste vorrei che si trasformassero in due parole: rispetto e riconoscenza". E poi ha concluso: "Il cuore diè stato trafitto da undici coltellate, è bene che noi tutti si eviti la dodicesima, serve rispetto. Giusti i dibattiti, sono legittimi, ma teniamoli lontani, non oggi. E i toni non siano la dodicesima". Speciale: Carabiniere ucciso focus

