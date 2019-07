Il futuro di Fallout 76 è roseo | nuovo Raid e mappa Battle Royale tra le novità in uscita

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 29 luglio 2019) Fin dal suo debutto sul mercato,76 si è contraddistinto per essere un videogioco assai controverso. Se da una parte vivere un'esperienza ruolistica in multiplayer nell'universo post nucleare creato da Bethesda Softworks era assai allettante, dall'altra bug, problemi assortiti e pochezza di contenuti validi hanno minato un progetto forse nato sotto una cattiva stella. Il team di sviluppo non si è comunque lasciato scoraggiare, e continua a lavorare per arricchire l'esperienza con contenuti sempre nuovi, sia su PC che su PlayStation 4 e Xbox One. Le ultimeper76 arrivano dal QuakeCon 2019, tenutosi nel fine settimana. La kermesse ha permesso a Bethesda non solo di mostrare a stampa e pubblico la modalità multigiocatore di DOOM Eternal, ma anche per l'appunto di fare luce suldello spin-off di, con l'obiettivo di mantenere attiva la community sui ...

OptiMagazine : Il futuro di #Fallout76 è roseo: nuovo Raid e mappa #BattleRoyale tra le novità in uscita -