Il dissidente russo Alexei Navalny potrebbe essere stato avvelenato | dicono i suoi medici

Il dissidente russo Alexei Navalny è stato ricoverato per una forte reazione allergica avuta mentre si trovava in carcere : Domenica mattina Alexei Navalny, leader dell’opposizione russa, è stato ricoverato in un ospedale di Mosca a causa di una forte reazione allergica avuta mentre si trovava in carcere. Non si sa ancora cosa abbia scatenato la reazione, ma Leonid Volkov,