Il consumo di pesce in Italia è insostenibile E la soluzione non è ridurlo

(Di lunedì 29 luglio 2019) La sostenibilità, tema centrale dell’Agenda 2030 dell’Onu, coinvolge anche gli oceani e i mari. E non potrebbe essere altrimenti, dato che gli oceani coprono quasi tre quarti della superficie terrestre e costituiscono una componente essenziale per la sopravvivenza del pianeta. Tra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, l’obiettivo 14 è interamente dedicato a “La Vita sott’Acqua”, al fine di garantire la conservazione e l’utilizzo responsabile delle risorse marine. Particolare enfasi è posta sull’influenza delle attività umane – pesca e acquacoltura nello specifico – il cui impatto sugli oceani, le riserve ittiche e gli ecosistemi marini ha ripercussioni critiche. Secondo l’ultimo rapporto Fao, infatti, nel 2016 la produzione mondiale diha raggiunto un nuovo picco: 171 milioni di tonnellate, di cui 90,9 milioni di catture e 80 milioni in acquacoltura – una vera ...

