Il colombiano Bernal re al Tour de France | a Ewan l' ultima volata

Tour de France – Bernal spiazza tutti sul podio - il colombiano ringrazia in 4 lingue : c’è spazio anche per l’Italia [VIDEO] : Durante la cerimonia di premiazione, il vincitore del Tour de France ha ringraziato in quattro lingue tra cui l’italiano Un discorso semplice ma diretto, espresso in ben quattro lingue per far arrivare il suo pensiero a più persone possibili. Egan Bernal spiazza tutti anche sul podio di Parigi, dove riceve la coppa per il successo ottenuto al Tour de France. Nell’esporre il proprio discorso di ringraziamento, il colombiano ...

Tour de France 2019 - Egan Bernal in trionfo : quanti soldi ha guadagnato il colombiano? Apoteosi ricchissima : Egan Bernal è pronto per salire sul gradino più alto ai Campi Elisi di Parigi, questa sera il colombiano verrà incoronato ufficialmente e potrà festeggiare la conquista del Tour de France 2019. Il 22enne ha conquistato la maglia gialla due giorni fa grazie all’attacco sull’Iseran, l’ha difesa ieri a Val Thorans e si è meritato il trionfo alla Grande Boucle nonostante la giovanissima età: alla prima vera occasione il ...

Egan Bernal - “La Bestia” – La favola del talento colombiano nato lo stesso giorno di Pantani : vince il Tour de France ad appena 22 anni [FOTO] : Un campione col ciclismo nel destino: nato nello stesso giorno di Pantani e con Nibali come idolo, Egan Bernal celebra a Val Thorens la sua prima vittoria al Tour de France Manca ancora la passerella finale, quella di domani sugli Champs Elysèes, ma la festa del Tour de France è tutta nella penultima tappa dell’edizione 2019. Gli italiani esplodono di gioia per la vittoria di vincenzo Nibali a Val Thorens, ma gli applausi sono tutti ...

Il ciclista colombiano Egan Bernal ha quasi vinto il Tour de France : Egan Bernal, 22enne ciclista colombiano del Team Ineos, ha praticamente vinto il Tour de France. Oggi si è corsa la penultima tappa della più importante corsa al mondo di ciclismo a tappe, e Bernal è rimasto in maglia gialla, cioè ha mantenuto

Vincenzo Nibali vince l’ultima tappa sulle Alpi al Tour de France. Il colombiano Bernal mantiene la maglia gialla : il trionfo finale è suo : vincenzo Nibali ha vinto la 20esima e penultima tappa del Tour de France, con traguardo a Val Thorens dopo una salita finale di 33 chilometri. Nella frazione Albertville – Val Thorens di appena 59,5 km, accorciata di 70 km a causa del maltempo, il siciliano della Bahrain-Merida si è imposto per distacco, conquistando il primo successo in questa edizione. L'articolo vincenzo Nibali vince l’ultima tappa sulle Alpi al Tour de France. Il ...

Tour de France – Bernal non ci crede : le lacrime del colombiano - nuova maglia gialla [VIDEO] : Bernal in lacrime dopo la premiazione: il 22enne colombiano non nasconde l’emozione dopo l’interruzione della 19ª tappa del Tour de France e l’assegnazione della nuova maglia gialla La 19ª tappa del Tour de France ha regalato delle emozioni fortissime! Gli organizzatori sono stati costretti ad interrompere la tappa a causa delle condizioni meteo che hanno reso impraticabile il percorso negli ultimi 25km verso il ...

Tour de France 2019 - Egan Bernal dà spettacolo in salita. Il colombiano si esalta con l’altitudine : Era uno degli attesi protagonisti all’ultimo Giro d’Italia. Purtroppo una caduta dell’ultimo minuto ha privato i tifosi del Bel Paese di uno spettacolo che sicuramente ci sarebbe stato. Cambio di programmazione e virata sul Tour de France, con l’intenzione di fare da gregario a Chris Froome, per poi diventare capitano unico nel 2020. Niente di tutto ciò: Froome fuori gioco e Egan Bernal costretto a prendere in mano, ...

Tour de France 2019 : Egan Bernal - un primo esame non superato. Il favorito colombiano ha sofferto sull’ascesa finale : La tappa Mulhouse-La Planche des Belles Filles è stata senza ombra di dubbio la più emozionante di questa prima parte di Tour de France 2019. Una frazione spettacolare che ha visto il trionfo di Dylan Teuns che ha battuto allo sprint Giulio Ciccone che è riuscito a strappare per 6′ la maglia gialla a Julian Alaphilippe. Tra gli uomini di classifica i distacchi non sono stati significativi anche se l’azione di Geraint Thomas, che è ...

Tour de France 2019 - Egan Bernal pronto al decollo definitivo. L’assenza di Froome può far spiccare il volo al fenomeno colombiano : Parte con i favori dei pronostici il Tour de France 2019 di Egan Bernal, il più quotato dai bookmakers per la vittoria finale della Grande Boucle. Ventidue anni, un solo Tour alle sue spalle come grande corsa a tappe, e la possibilità di capitanare il suo Team Ineos per puntare a quel sogno chiamato maglia gialla. Egan avrà tutti gli occhi dei media puntati addosso, dopo quanto dimostrato finora. Considerando soltanto la stagione in corso, il ...