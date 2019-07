Il clima ha dimezzato il miele calabrese | un vaso su 2 è straniero

Coldiretti : “Nel 2019 dimezzato il miele in Italia - le api soffrono per i cambiamenti climatici” : La produzione nazionale di miele è praticamente dimezzata nella prima parte della campagna produttiva 2019. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ismea che mostrano che quest’anno la sola produzione nazionale di miele di acacia e agrumi ha fatto registrare una contrazione del 41% rispetto alle attese che in termini economici significa una riduzione dei ricavi per gli apicoltori pari a circa 73 milioni di euro. ...