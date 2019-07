Il carabiniere è morto accoltellato Il pugnale portato dagli Usa

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 29 luglio 2019) Giovanna Stella Individuato il pusher che ha fornito aspirina ai due americani. Elder ha ucciso con due coltellate il. Il coltelloin valigia La morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ha lati ancora oscuri. L'autospia di ieri sera, però, ha dimostrato chiaramente che il militare èdissanguato: 11 coltellato lo hanno ammazzato. Non otto come si credeva all'inizio. Finnegan Lee Elder lo ha ucciso con un coltello dal modello molto simile a uno militare e con una lama lunga una 20ina di centimetri. E ora prorpio su quel coltello si punta l'attenzione. Il complice di Elder, infatti, continua a sostenere che non sapeva che l'amico avesse con sé quel coltello. Anche se poi lo hanno nascosto insieme nel soffitto dell'hotel. Qualcosa non torna in questa storia. Ma non è tutto, perché quel coltello il 19enne lo avrebbecon sé in valigia. Si ...

matteosalvinimi : A chi si lamenta della bendatura di un arrestato, ricordo che l’unica vittima per cui piangere è un uomo, un figlio… - HuffPostItalia : Rita Dalla Chiesa contro Roberto Saviano: 'Toglietegli la scorta. È morto un carabiniere e lui parla di migranti - AleAntinelli : Ieri l’Italia ha fornito uno spettacolo indegno. Un carabiniere morto e una rissa sul suo corpo per stabilire la na… -