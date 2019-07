I soldi nascosti dei migranti Ecco cosa finanziano dall' Italia

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 29 luglio 2019) Mauro Indelicato Sempre più denaro viene mandato daipresenti inverso i paesi di origine, ma le rimesse servirebbero a finanziare attività sospette e pericolose. L'allarme della Dia I flussi di denaro riguardanti le rimesse dei cinesi inverso il proprio paese, secondo gli ultimi dati di Bank, risultano drasticamente calati di quasi il 92%, mentre al contrario quelle dei nigeriani verso la Nigeria registrano un aumento del 164%. Come spiegare questa differenza? In realtà i dati sono due facce della stessa medaglia:verso i propri paesi di origine ispediscono sempre più, vengono però usati metodi diversi e sempre meno tracciabili. Ed è qui che scattano gli allarmi degli inquirenti e, in particolare, della Direzione Investigativa Antimafia. Si teme che con l’enorme mole di milioni di Euro cheraggiunge i ...

puntodilucesca1 : RT @LaVeritaWeb: Intelligence e Procure antimafia: con l'hawala si foraggiano le cellule terroristiche. I cinesi hanno fatto sparire 2.700… - ChristineEffe : RT @LaVeritaWeb: Intelligence e Procure antimafia: con l'hawala si foraggiano le cellule terroristiche. I cinesi hanno fatto sparire 2.700… - Donzelli : RT @LaVeritaWeb: Intelligence e Procure antimafia: con l'hawala si foraggiano le cellule terroristiche. I cinesi hanno fatto sparire 2.700… -