I media abbassino i toni

(Di lunedì 29 luglio 2019) La potenza devastante dei social è ben nota, ma si estrinseca in modo ancora più virulento in occasione di eventi tragici, che risvegliano gli istinti più brutali. Ne abbiamo avuto la riprova in occasione dell’uccisione del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, che ha scatenato polemiche feroci, amplificate da un mondo deisempre più cinico e spietato.Inizialmente l’omicidio del carabiniere è stato attribuito a due nordafricani o magrebini, poi in realtà sono stati arrestati i veri responsabili, due ragazzi statunitensi. La notizia del coinvolgimento di due nordafricani è stata subito ripresa da ambienti di estrema destra che l’hanno rilanciata. I leader di quell’area politica, da Matteo Salvini a Giorgia Meloni, l’hanno cavalcata, ma perfino l’ex premier Paolo Gentiloni, sia pure ...

