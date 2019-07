I funerali del carabiniere Mario Cerciello Rega a Somma Vesuviana

Carabiniere ucciso a Roma - folla ai funerali. Conte sulla foto del ragazzo bendato : “E’ un reato - ma l’Arma ha trovato i colpevoli” : “Parlare più del ragazzo bendato che del nostro Carabiniere ucciso significa buttarla in caciara“. Nel giorno dei funerali di Mario Cerciello Rega a Somma Vesuviana, il vicepremier Luigi Di Maio torna sulle polemiche relative alla foto Christian Natale Hjorth bendato, nella caserma di via in Selci, durante l’interrogatorio di venerdì. Anche perché l’immagine sta facendo il giro del mondo è ha mosso “con ...

Carabiniere ucciso - già oltre quattrocento persone in chiesa aspettano l'arrivo del feretro. funerali in diretta su Rai 1 e minuto di silenzio in tv : Sono circa 400 le persone già presenti nella chiesa di Santa Croce di Santa Maria del Corso in attesa dell'inizio dei Funerali del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. I banchi della...

Foto dell'americano bendato - i media Usa : «Atto illegale». Salvini : «Vittima solo il carabiniere» OGGI I funerali : La Foto di uno dei due americani fermati per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega a Roma, Gabriel Natale-Hjorth, con gli occhi bendati, apre il sito della Cnn, che parla di...

Alle 12 i funerali solenni del carab : 9.00 Si terranno Alle 12 nella chiesa di Santa Croce a Somma Vesuviana (Napoli) i funerali solenni di Mario Cerciello Rega, il vice brigadiere dei carabinieri ucciso a Roma nella notte tra giovedì e venerdì. I commercianti hanno esposto il tricolore e il sindaco ha disposto il lutto cittadino in tutto il territorio comunale. Le esequie saranno seguite in diretta tv da Rai 1, a partire dAlle 11.55, e tutte le trasmissioni della Rai osserveranno ...

I funerali di Luciano De Crescenzo a Napoli : l'ultimo saluto della sua città. FOTO : I funerali di Luciano De Crescenzo a Napoli: l'ultimo saluto della sua città. FOTO Le esequie dello scrittore, regista, ingegnere e filosofo si sono svolte nella Basilica di Santa Chiara. Un grande applauso da parte dei suoi concittadini è partito spontaneamente all'ingresso e all'uscita del feretro. Intanto il Comune gli dedicherà ...

funerali De Crescenzo – L’iniziativa del Comune di Napoli : Funerali DE Crescenzo – Oggi, all’età di 90 anni si è spento Luciano De Crescenzo. E’ stato uno dei narratori più profondi della realtà napoletana con i suoi film, i suoi libri ma soprattutto con la sua figura di uomo di cultura e di notevole spessore. Non si hanno ancora notizie certe sulla data ed il luogo dei Funerali di Luciano De Crescenzo (per i quali seguiranno aggiornamenti) ma il Comune di Napoli ha indetto il ...

Andrea Camilleri è morto dopo un mese di agonia. funerali privati per il papà del Commissario Montalbano : È morto Andrea Camilleri. Lo scrittore siciliano, 93 anni, era ricoverato da un mese in gravi condizioni in seguito a un malore. Lo ha comunicato la Asl Roma 1 "con profondo cordoglio", precisando che il papà del Commissario Montalbano si è spento alle 08.20 di mercoledì mattina presso l'Ospedale Sa

Ragusa - dopo i funerali del ragazzino investito dal Suv c’è ancora chi parla di onore : “Mio figlio adesso mangia terra”. A queste cinque parole il cuore si inchioda, l’aria rafferma resta sbarrata nei polmoni mentre la testa tenta appena di immedesimarsi nel dolore insopportabile del padre che le pronuncia. Per un attimo si resta vuoti. Ma non è l’unico momento così. Domenica, durante i funerali di Alessio, undici anni falciati da un Suv sul marciapiede davanti casa, svanisce ogni speranza anche per Simone, cuginetto di dodici ...

L'agenzia funebre per i funerali di Simone sarà scelta dalle Forze dell'Ordine : Le Forze dell'Ordine sceglieranno L'agenzia di pompe funebri a cui affidare i funerali del piccolo Simone D'Antonio, nominando la stessa come ausiliaria di polizia giudiziaria. La decisione, apprende l'Agi, è stata presa proprio per evitare quanto successo per i funerali del cuginetto Alessio, le cui onoranze funebri sono state affidate a un'impresa in cui lavora Maurizio Cutello, attualmente sotto processo assieme ad Angelo Ventura, uno ...

Durante i funerali del piccolo Alessio a Vittoria - muore il cuginetto Simone : Mentre a Vittoria si stanno celebrando i funerali del cuginetto Alessio, da Messina arriva la notizia che aggiunge strazio allo strazio. Simone, dopo avere lottato come un leone, non ce l'ha fatta. È deceduto dopo tre giorni di agonia al reparto di Terapia intensiva del Policlinico di Messina. Il bambino, a cui erano state amputate le gambe dal suv che ha ucciso il cugino, era stato trasferito in elisoccorso alle 3 del mattino del ...

Bambini travolti dal Suv - morto anche il 12enne Simone. Tremila ai funerali del cuginetto Alessio : Il commissario prefettizio di Vittoria, Filippo Dispenza, ha comunicato che è morto anche Simone, 12 anni, il cuginetto di Alessio, 11, falciato dal suv nel centro di Vittoria, in provincia di...

