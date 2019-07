I colori dei rossetti iconici dagli anni ’50 a oggi

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 29 luglio 2019) Rosso come Marilyn Monroe negli'50 Beautiful Color Moisturizing Lipstick di Elizabeth ArdenNatural side lipstick di PupaNaturale come Twiggy negli'60Lipglass Electric Wonder di MAC CosmeticsRossetto Jelly Stilo di Kiko CosmeticsAranciato come Boy George negli'80Praline Creamy Lipstick di Divage Poutsicle Juicy Satin Lipstick di Fenty Beauty by RihannaMarrone come Gwyneth Paltrow negli'90Blooming Matt Lipstick di Wycon CosmeticsEverlasting Liquid Lipstick di Kat Von D BeautyGlossato come Britney Spears all'inizio degli'00Absolu Gloss di LancômeLe Riot Gloss Duos di Haus LaboratoriesRosa naturale come Alexa Chung alla fine degli'00Rossetto Angelina di Antos24 ore Velvet Mat Lipstick di Deborah MilanoBubblegum come Nicki Minaj negli'10Creamy D'Licious Matte di AvonRossetto Fluido Unico di CollistarNude come Kylie Jenner negli'10Lasting Finish ...

startzai : RT @Fuochidipaglia: #Buongiorno con l'#innovazione dei #colori del #packaging #madeinitaly per la #cosmetica: #ItalcapsulaCosmetics @Ital… - Fuochidipaglia : #Buongiorno con l'#innovazione dei #colori del #packaging #madeinitaly per la #cosmetica: #ItalcapsulaCosmetics… - PubbliciThunder : RT @TwitItalianWine: #ARNOLFOdiCAMBIO L'#EREMO Perdetevi e ritrovatevi, nei colori, nei sapori dei nostri vini @IlPalagio -