HITMAN 2 – Arriva ‘Siberia’ nuova mappa per la modalità Sniper Assassin

Fonte : gamerbrain

(Di lunedì 29 luglio 2019) Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno condiviso oggi un nuovo trailer di2 che mostra ladella modalità, “Siberia”, nuovissimo contenuto scaricabile (DLC) in arrivo domani (30 luglio) per tutti i possessori del Pass Espansioni. L’ultima missione a lungo raggio porta i giocatori alla struttura penitenziaria Perm-14, nei pressi della glaciale tundra Siberiana, dove dovranno indossare i panni dell’Agente 47 oppure fare squadra con un amico, impersonando gli agenti Stone e Knight nella modalità cooperativa online. In quest’ultimaper la modalità, i giocatori dovranno eliminare due obiettivi e tentare di scatenare una rivolta nella prigione in modo da coprire le loro tracce. I due obiettivi primari della missione saranno Roman Khabko, ...