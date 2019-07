Heidi Klum | la gonna si strappa e…

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 29 luglio 2019) 10 look sexy di10 look sexy di10 look sexy di10 look sexy di10 look sexy di10 look sexy di10 look sexy di10 look sexy di10 look sexy di10 look sexy diLei minimizza e ci scherza su con un woopsy e una serie di faccine tra il divertite e il preoccupate. Ma l’incidente sexy accaduto aè un po’ uno degli incubi più terribili che si possano anche solo immaginare. Pensate di essere lì, tutte belle vestite da capo a piedi. Nel caso della top model, con maglia a righe verdi e bianche e leggiadraa fiorellini primaverili. Ecco, pensate poi che con un movimento forse azzardato lavi deflagri proprio ad altezza lato B, mettendo in mostra ciò che invece il buoncostume impone di coprire. Immaginate, insomma, di ritrovarvi in tre, due, uno… con il ...

amperrino : HEIDI KLUM gonna strappata mostra il lato b. Diletta Leotta, Belen e... LE FOTO DELLE VIP - mtvitalia : Heidi Klum e Tom Kaulitz sarebbero pronti per le nozze bis a Capri ?????? - _ifollowrivers : Tom Kaulitz e Heidi Klum in vacanza in Italia: le romantiche foto del viaggio -