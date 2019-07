Guida Wolfenstein Youngblood | come ottenere il Laserkraftwerk per aprire ogni porta

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 29 luglio 2019) Disponibile dallo scorso 26 luglio,è l'ultimo esponente della celebre saga sparatutto di MachineGames e Bethesda Softworks, nato dalla collaborazione con i ragazzi di Arkane Studios - gli stessi di Prey e Dishonored. Uno spin-off per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch che ciin un futuro distopico nei panni delle due gemelle Jessica e Sophia, figlie dello storico protagonista B.J. Blazkowicz ora sulle sue tracce dopo che è scomparso misteriosamente a seguito di un incontro con la resistenza anti-nazista parigina.accade in un po' tutti gli FPS, anche inavremo a disposizione un nutrito arsenale per far fronte ai nemici - anche collaborando con un altro giocatore in multiplayer online. Tra le armi più potenti del gioco, spicca il, ben nascosto nella mappa. In questa, andrò quindi a svelarvi ...

OptiMagazine : Guida #WolfensteinYoungblood - come ottenere il #Laserkraftwerk per aprire ogni porta - FalcionelliFede : RT @tuttoteKit: Wolfenstein: Youngblood, come sbloccare le porte con tastierino | Guida Leggi l'articolo qui >> - tuttoteKit : Wolfenstein: Youngblood, come sbloccare le porte con tastierino | Guida Leggi l'articolo qui >>… -