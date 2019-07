GTA Online | Come fare soldi con il Casinò Diamond

Fonte : gamerbrain

(Di lunedì 29 luglio 2019) Il Casinò è arrivato in GTA, non vi è modo migliore per guadagnare una montagna di. In questo articolo vi illustreremoguadagnare denaro in GTAcon le attività del Casinò. GTAguadagnare denaro con il CasinòRuota della Fortuna La Ruota della Fortuna è presente all’ingresso del Casinò, nelle vicinanze del servizio di cassa. Ogni giorno avete a disposizione un solo giro, potete aggiudicarvi una delle seguenti ricompense: Podio veicolo Sconto veicolo Premio misterioso Abbigliamento Fiche Contanti Punti RP Slot machine All’interno del Casinò vi capiterà di imbattervi in numerose Slot Machine, le quali variano in puntata e vincite. Le Slot Machine accettano scommesse che partono da 5 fino a 500 fiche. Naturalmente si tratta di un ...

