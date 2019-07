Governo ultime notizie | scontro M5S-Lega su Tav “bulli con i voti del PD”

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 29 luglio 2019)M5S-su Tav “bulli conPD” Nonostante il tema più caldo del momento sia il tragico omicidio di un vice brigadiere da parte di un giovane ragazzo statunitense, le tensioni squisitamente politiche in seno alnon sembrano placarsi: al contrario. Il Movimento 5 Stelle continua il suo attacco prolungato nei confronti della. I pentastellati attaccano il carroccio sulla Torino-Lione e accusandoli di votare insieme al PD e Forza Italia. Il forcing del 5 Stelle sullaè stato analizzato da molti come il tentativo di non rinunciare definitivamente (almeno sul piano simbolico) a uno degli obiettivi fondanti e fondamentali del Movimento: il no alla tav. Nel corteo in Val di Susa non sono mancate le critiche ai pentastellati, considerati colpevoli di non aver voluto realmente bloccare l’opera. Per far fronte alla ...

