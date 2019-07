Gli amici degli americani fermati per l' omicidio del carabiniere li descrivono

Fonte : agi

(Di lunedì 29 luglio 2019) Uno si fa chiamare su Instagram King of Nothing, il Re del niente, e nella sua mini biografia scrive che "la morte è certa, la vita no". L'altro è descritto come "spacciatore, rabbioso e violento". Finnegan Lee Elder, il ragazzo che ha confessato di aver accoltellato otto volte il brigadiere Mario Cerciello Rega, e Gabriel Natale-Hjorth, che era con lui, vengono descritti dae ex compagni di scuola come persone da cui molti stavano alla larga. "Finnegan è un tipo strano, ma non cattivo", dice il suo ex compagno di liceo, Charlie Lupenow. Elder frequentava la Santa Barbara City College assieme a Natale-Hjorth, giocatore di lacrosse, una variante sull'erba dell'hockey con le retine a posto della mazza. Era stato Gabriel, che ha parenti in Italia, a convincerlo a fare una vacanza a Roma. Alla stazione Abc di San Francisco, un amico di scuola, senza fornire il nome, descrive ...

mante : Parrebbe quindi che, sempre più spesso, in luoghi sensibili come gli uffici di polizia o dei carabinieri, ci sia qu… - SaraGama_ITA : Di rientro dalle vacanze trovare tante mie foto sparse per la città fa uno strano effetto. Ringrazio gli amici di… - mecna : Per gli amici di Twitter. -