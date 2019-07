Giustizia | Ingroia | ‘da Viminale fantozziana revoca della mia scorta’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2019) Palermo, 29 lug. (AdnKronos) – “Dalunamia scorta”. E’ la denuncia dell’ex pm Antonio. “L’Ucis – dice – l’organo preposto a valutare i rischi cui ogni cittadino eÌ? esposto, ha scelto di ignorare quello che aveva deciso il Consiglio di Stato quando con l’ordinanza urgente del 10 maggio scorso aveva sospeso l’efficacia del provvedimento discorta deciso dallo stesso Ucis, ordinando comunque un’immediata rivalutazionesituazione di pericolo e – nelle more – il ripristinomisura di sicurezzata per effetto dell’accoglimento dell’istanza di sospensione. Il Consiglio di Stato aveva scritto che risultava dagli stessi atti del Ministero dell’Intero che, in particolare, la Prefettura di Milano aveva ritenuto ...

alcesola : Maggio 2019 Calogero Mannino ministro democristiano viene definitivamente assolto dall' accusa di trattative con la… - silvio_garofalo : RT @ErmesAntonucci: Si sgretola il teorema di Ingroia, Di Matteo e soci - mariamacina : RT @ErmesAntonucci: Si sgretola il teorema di Ingroia, Di Matteo e soci -