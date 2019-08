Giornate del Cinema Lucano | il divo hollywoodiano Richard Gere chiude l’undicesima

Squalificati Coppa Italia - le decisioni del giudice sportivo : due Giornate a Loviso : Squalificati Coppa Italia – Il giudice sportivo prof. Avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 5 agosto 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: a) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE giornate EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE Loviso Massimo (Rende): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara ...

Serie A - decisi gli orari delle prime due Giornate : si comincia il 24 con Parma-Juve : Questo pomeriggio sono state varate le date e gli orari delle prime due giornate del campionato di Serie A 2019-2020. Saranno i Campioni d'Italia della Juventus ad aprire il torneo, sabato 24 agosto alle ore 18,00, ospiti del Parma allo Stadio Tardini. Inoltre, sono stati stabiliti anche gli accoppiamenti con SKY e DAZN, le due piattaforme che si divideranno le partite del massimo campionato Italiano, esattamente come nella scorsa ...

Previsioni traffico 2 e 3 agosto : le Giornate da bollino rosso e nero del weekend : Secondo le Previsioni del traffico del weekend imminente, i bollini rossi e neri non mancheranno. I momenti più 'caldi' per la viabilità saranno sicuramente il pomeriggio di sabato 3 agosto e la mattina e il pomeriggio di domenica 4 agosto.Continua a leggere

Serie A basket 2019-2020 - il calendario della Dinamo Sassari. Date e programma delle 34 Giornate : Comunicato ufficialmente nella giornata di oggi il calendario del Campionato di Serie A 2019-2020 di basket maschile. Tra le formazioni al via grande curiosità nei confronti della Dinamo Sassari di Gianmarco Pozzecco, arrivata ad un passo dall’impresa nella passata stagione ma costretta ad arrendersi in finale di fronte alla Reyer Venezia. La squadra sarda scenderà in campo nel posticipo di giovedì 26 settembre nella prima giornata in casa ...

Calendario Serie A basket 2019-2020 : il programma delle 34 Giornate e le date dei playoff : Il Calendario della Serie A 2019-2020 è stato reso noto in giornata, con tutte le sue 34 giornate che vanno dal 24 settembre (primi anticipi del turno d’apertura) al 26 aprile (ultimo turno del girone di ritorno). La novità è legata alla partenza infrasettimanale, in buona parte a causa della richiesta esplicita della FIBA di chiudere tutti i campionati entro e non oltre il 12 giugno per lasciar spazio ai tornei preolimpici. Non è invece ...

Le 4 Giornate del Napoli : Non ne possiamo più. I replicanti del Palazzo non si smentiscono. Al netto di tutti i criteri “oggettivi” al Napoli toccano tre trasferte nelle prime quattro giornate. In ordine Fiorentina, Juve, Lecce e fra di loro, in tempo per fare un teorico “riposino”, la Samp in casa. A chi apprende il calendario–capolavoro della serie A non sembra vero. Possibile che la faccenda si risolva per il Napoli sempre con una scalata iniziale da Passo ...

