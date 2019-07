Funerali del carabiniere ucciso | a Somma Vesuviana l' ultimo saluto a Mario Cerciello Rega

Carabiniere ucciso - in migliaia ai Funerali e le lacrime della moglie sulla bara. Generale Nistri : «Polemiche non siano la dodicesima coltellata» DIRETTA : Per onorare la memoria del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma, tutte le trasmissioni della Rai hanno osservato un minuto di silenzio alle 11.30 di oggi lunedì...

Funerali del carabiniere - lungo applauso per il feretro. Monsignor Marcianò : "L'Italia risorge con l'esempio di Mario" : L'omelia: "Basta piangere servitori dello Stato. Non accada mai piu". I Funerali a Somma Vesuviana. Sul feretro i ltricolore e la maglia di Insigne. Di Maio: "Per chi ha ucciso Cerciello Rega mi auguro il massimo della pena"

I Funerali del carabiniere Mario Cerciello Rega a Somma Vesuviana : Lucio Perotta 10:59 AM È completamente piena la chiesa di Santa Croce di Santa Maria del Corso a Somma Vesuviana dove, alle 12, saranno celebrati i funerali del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Alcune decine di persone, quasi tutti conoscenti del militare, hanno già preso posto tra i banchi della chiesa, retta dai Francescani.All’esterno sono allineate le corone di fiori del Presidente della Repubblica, ...

Carabiniere ucciso a Roma - folla ai Funerali. Conte sulla foto del ragazzo bendato : “E’ un reato - ma l’Arma ha trovato i colpevoli” : “Parlare più del ragazzo bendato che del nostro Carabiniere ucciso significa buttarla in caciara“. Nel giorno dei funerali di Mario Cerciello Rega a Somma Vesuviana, il vicepremier Luigi Di Maio torna sulle polemiche relative alla foto Christian Natale Hjorth bendato, nella caserma di via in Selci, durante l’interrogatorio di venerdì. Anche perché l’immagine sta facendo il giro del mondo è ha mosso “con ...

