Funerali carabiniere ucciso | l' applauso della folla al feretro del vice brigadiere

Funerali del carabiniere - lungo applauso per il feretro. Monsignor Marcianò : "L'Italia risorge con l'esempio di Mario" : L'omelia: "Basta piangere servitori dello Stato. Non accada mai piu". I Funerali a Somma Vesuviana. Sul feretro i ltricolore e la maglia di Insigne. Di Maio: "Per chi ha ucciso Cerciello Rega mi auguro il massimo della pena"

Carabiniere ucciso a Roma - folla ai Funerali nella chiesa dove si era sposato : il feretro sorretto dalla moglie : La folla ha accolto il feretro tra gli applausi fuori dalla chiesa di Somma Vesuviana, il suo paese in provincia di Napoli, dove si era sposato poco più di un mese fa. A reggere la bara di Mario Cerciello Rega ci sono i suoi colleghi carabinieri. Dietro, nascosta dietro gli occhiali da sole, la moglie Rosa Maria Esilia. che per la celebrazione ha scelto lo stesso passo del Vangelo del loro matrimonio. Si tratta dei versetti del Vangelo di Matteo ...

Carabiniere ucciso a Roma - chiesa gremita per i Funerali a Somma Vesuviana. FOTO : Carabiniere ucciso a Roma, chiesa gremita per i funerali a Somma Vesuviana. FOTO Il feretro del vice brigadiere Mario Cerciello Rega è arrivato nella sua città natale ed è stato accolto da un lungo applauso. Per lui anche il picchetto di onore dell'Arma, in alta uniforme Parole chiave: ...

Napoli - i Funerali del carabiniere ucciso live sul Mattino.it : il feretro avvolto nel tricolore con la maglia di Insigne : Un lunghissimo applauso ha accolto il feretro del vice brigadiere Mario Cerciello Rega nella chiesa di Santa Croce di Santa Maria del Pozzo, a Somma Vesuviana. Il feretro è stato portato in...

Napoli - i Funerali del carabiniere ucciso live sul Mattino.it : il feretro avvolto nel tricolore : Comincia a riempirsi, a Somma Vesuviana, la chiesa di Santa Croce di Santa Maria del Corso dove sono in corso i funerali del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Mille persone si...

Carabiniere ucciso - il lungo applauso all'arrivo del feretro. Funerali su Rai 1 e minuto di silenzio in tv DIRETTA : Per onorare la memoria del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma, tutte le trasmissioni della Rai hanno osservato un minuto di silenzio alle 11.30 di oggi lunedì...

Napoli - i Funerali del carabiniere ucciso live sul Mattino.it : la chiesa comincia a riempirsi : comincia a riempirsi, a Somma Vesuviana, la chiesa di Santa Croce di Santa Maria del Corso dove, alle 12, saranno celebrati i funerali del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Alle...

Funerali carabiniere napoletano ucciso a Roma - già presenti oltre 400 persone a Somma Vesuviana : Si terranno alle ore 12:00 i Funerali del carabiniere Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma a coltellate da una coppia di americani. Stando a quanto riportato dall’ANSA, la chiesa Santa Croce di Santa Maria del Corso a Somma Vesuviana è già gremita. Funerali carabiniere – L’arrivo del feretro avverrà poco prima dell’inizio della funzione religiosa. “Sono circa 400 le persone già presenti nella chiesa di Santa ...

Carabiniere ucciso - già migliaia di persone aspettano l'arrivo del feretro. Funerali su Rai 1 e minuto di silenzio in tv DIRETTA : Sono circa 400 le persone già presenti nella chiesa di Santa Croce di Santa Maria del Corso in attesa dell'inizio dei Funerali del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. I banchi della...

I Funerali del carabiniere Mario Cerciello Rega a Somma Vesuviana : Lucio Perotta 10:59 AM È completamente piena la chiesa di Santa Croce di Santa Maria del Corso a Somma Vesuviana dove, alle 12, saranno celebrati i funerali del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Alcune decine di persone, quasi tutti conoscenti del militare, hanno già preso posto tra i banchi della chiesa, retta dai Francescani.All’esterno sono allineate le corone di fiori del Presidente della Repubblica, ...

Carabiniere ucciso a Roma - folla ai Funerali. Conte sulla foto del ragazzo bendato : “E’ un reato - ma l’Arma ha trovato i colpevoli” : “Parlare più del ragazzo bendato che del nostro Carabiniere ucciso significa buttarla in caciara“. Nel giorno dei funerali di Mario Cerciello Rega a Somma Vesuviana, il vicepremier Luigi Di Maio torna sulle polemiche relative alla foto Christian Natale Hjorth bendato, nella caserma di via in Selci, durante l’interrogatorio di venerdì. Anche perché l’immagine sta facendo il giro del mondo è ha mosso “con ...

Carabiniere ucciso - già oltre quattrocento persone in chiesa aspettano l'arrivo del feretro. Funerali in diretta su Rai 1 e minuto di silenzio in tv : Sono circa 400 le persone già presenti nella chiesa di Santa Croce di Santa Maria del Corso in attesa dell'inizio dei Funerali del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. I banchi della...

Carabiniere ucciso a Roma - folla ai Funerali. Conte sulla foto del ragazzo bendato : “Atto improprio - ma l’Arma ha trovato i colpevoli” : “Parlare più del ragazzo bendato che del nostro Carabiniere ucciso significa buttarla in caciara“. Nel giorno dei funerali di Mario Cerciello Rega a Somma Vesuviana, il vicepremier Luigi Di Maio torna sulle polemiche relative alla foto Christian Natale Hjorth bendato, nella caserma di via in Selci, durante l’interrogatorio di venerdì. Anche perché l’immagine sta facendo il giro del mondo è ha mosso “con ...

Carabiniere ucciso - le ultime parole di Mario prima di morire : «Aiuto - mi stanno ammazzando» OGGI I Funerali : «Aiuto, mi stanno ammazzando», sarebbero state queste l'ultime parole di Mario Cerciello Rega, il Carabiniere ucciso a coltellate mentre era in servizio a Roma. Secondo quanto...