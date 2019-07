Funerali carabiniere napoletano ucciso a Roma | già presenti oltre 400 persone a Somma

Carabiniere ucciso - già migliaia di persone aspettano l'arrivo del feretro. Funerali su Rai 1 e minuto di silenzio in tv DIRETTA : Sono circa 400 le persone già presenti nella chiesa di Santa Croce di Santa Maria del Corso in attesa dell'inizio dei Funerali del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. I banchi della...

I Funerali del carabiniere Mario Cerciello Rega a Somma Vesuviana : Lucio Perotta 10:59 AM È completamente piena la chiesa di Santa Croce di Santa Maria del Corso a Somma Vesuviana dove, alle 12, saranno celebrati i funerali del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Alcune decine di persone, quasi tutti conoscenti del militare, hanno già preso posto tra i banchi della chiesa, retta dai Francescani.All’esterno sono allineate le corone di fiori del Presidente della Repubblica, ...

Carabiniere ucciso a Roma - folla ai Funerali. Conte sulla foto del ragazzo bendato : “E’ un reato - ma l’Arma ha trovato i colpevoli” : “Parlare più del ragazzo bendato che del nostro Carabiniere ucciso significa buttarla in caciara“. Nel giorno dei funerali di Mario Cerciello Rega a Somma Vesuviana, il vicepremier Luigi Di Maio torna sulle polemiche relative alla foto Christian Natale Hjorth bendato, nella caserma di via in Selci, durante l’interrogatorio di venerdì. Anche perché l’immagine sta facendo il giro del mondo è ha mosso “con ...

Carabiniere ucciso - le ultime parole di Mario prima di morire : «Aiuto - mi stanno ammazzando» OGGI I Funerali : «Aiuto, mi stanno ammazzando», sarebbero state queste l'ultime parole di Mario Cerciello Rega, il Carabiniere ucciso a coltellate mentre era in servizio a Roma. Secondo quanto...

Carabiniere ucciso - oggi i Funerali a Somma Vesuviana : Si terranno questa mattina alle 12 a Somma Vesuviana nella chiesa di Santa Croce le esequie del carabinieri vice brigadiere Mario Cerciello Rega.

Alle 12 Funerali solenni carabiniere : 9.00 Si terranno Alle 12 nella chiesa di Santa Croce a Somma Vesuviana (Napoli) i funerali solenni di Mario Cerciello Rega, il vice brigadiere dei Carabinieri ucciso a Roma nella notte tra giovedì e venerdì. I commercianti hanno esposto il tricolore e il sindaco ha disposto il lutto cittadino in tutto il territorio comunale. Le esequie saranno seguite in diretta tv da Rai 1, a partire dAlle 11.55, e tutte le trasmissioni della Rai osserveranno ...

Foto dell'americano bendato - i media Usa : «Atto illegale». Salvini : «Vittima solo il carabiniere» OGGI I Funerali : La Foto di uno dei due americani fermati per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega a Roma, Gabriel Natale-Hjorth, con gli occhi bendati, apre il sito della Cnn, che parla di...

Carabiniere ucciso a Roma - Mario era sposato da 40 giorni : tornato domenica dal viaggio di nozze. Lunedì i Funerali a Somma Vesuviana : La moglie, disperata, urlava di dolore quando hanno portato via il feretro dalla loro casa di Campo de’ Fiori. Mario Cerciello Rega, il Carabiniere di 35 anni ucciso nella notte fra giovedì e venerdì a Roma, era originario di Somma Vesuviana (Napoli), suo padre, morto circa 10 anni fa, era un fabbro. La madre Silvia, casalinga, il fratello di 31 anni e la sorella di 19 ora lo piangono. Si era sposato da poco più di un mese, il 19 giugno ...

Carabiniere ucciso - fermati due cittadini americani con l'accusa di omicidio e furto. Funerali lunedì : Un Carabiniere di 35 anni, Mario Rega Cerciello, vicebrigadiere, è stato ucciso a Roma mentre tentava di fermare due ladri che avevano derubato un uomo del borsello. Un altro è rimasto...

Sulmona - i Funerali del carabiniere Emanuele Anzini. La figlia : “Papà - ti ha ucciso l’ignoranza” : Giornata di lutto cittadino a Sulmona, città d'origine dell'appuntato ucciso nella Bergamasca la notte tra Domenica e Lunedì durante un posto di controllo da un uomo poi risultato ubriaco. Proprio oggi Emanuele Anzini avrebbe compiuto 42 anni. La figlia Sara: "Quelle maledette 2:53 hanno portato via un pezzo del mio cuore"Continua a leggere