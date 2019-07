Foto dell'americano bendato - i media Usa : «Atto illegale». Salvini : «Vittima solo il carabiniere». OGGI IL FUNERALE : La Foto di uno dei due americani fermati per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega a Roma, Gabriel Natale-Hjorth, con gli occhi bendati, apre il sito della Cnn, che parla di...

Le possibili conseguenze della Foto del ragazzo americano bendato in caserma : Il carabiniere che ha bendato Christian Gabriel Natale Hjort, uno dei due indagati per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, ha spiegato di averlo fatto per evitare che vedesse elementi legati all'inchiesta che apparivano in quel momento su alcuni schermi presenti nella stanza. Se questa versione dei fatti è vera lo stabiliranno i magistrati. Il militare, nel frattempo, è stato individuato e trasferito ad altro ...

