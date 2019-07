Foto bendato | ipotesi estradizioneIra Usa Analogie con Amanda

Carabiniere ucciso a Roma - folla ai funerali. Conte sulla Foto del ragazzo bendato : “E’ un reato - ma l’Arma ha trovato i colpevoli” : “Parlare più del ragazzo bendato che del nostro Carabiniere ucciso significa buttarla in caciara“. Nel giorno dei funerali di Mario Cerciello Rega a Somma Vesuviana, il vicepremier Luigi Di Maio torna sulle polemiche relative alla foto Christian Natale Hjorth bendato, nella caserma di via in Selci, durante l’interrogatorio di venerdì. Anche perché l’immagine sta facendo il giro del mondo è ha mosso “con ...

Carabiniere ucciso a Roma - folla ai funerali. Conte sulla Foto del ragazzo bendato : “Atto improprio - ma l’Arma ha trovato i colpevoli” : “Parlare più del ragazzo bendato che del nostro Carabiniere ucciso significa buttarla in caciara“. Nel giorno dei funerali di Mario Cerciello Rega a Somma Vesuviana, il vicepremier Luigi Di Maio torna sulle polemiche relative alla foto Christian Natale Hjorth bendato, nella caserma di via in Selci, durante l’interrogatorio di venerdì. Anche perché l’immagine sta facendo il giro del mondo è ha mosso “con ...

La Foto dell’americano bendato : «L’interrogatorio potrebbe essere nullo» : È diventato un caso internazionale. Non solo l’uccisione del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma, nel quartiere Prati, con otto coltellate, ma anche, e soprattutto, la pubblicazione della foto che mostra uno dei due ragazzi accusati del suo omicidio, Gabriel Christian Natale-Hjorth, 18 anni (che è stato arrestato insieme all’amico Finnegan Lee Elder, 19), con gli occhi bendati, la testa china e le mani dietro la schiena. Ne ...

Dopo la Foto in caserma - trasferito il militare che ha bendato l'americano Elder : Giovanna Stella Il militare che ha messo la benda a Elder sarà trasferito. Lòan Procura è pronta ad aprire un'inchiesta Il militare che ha messo la benda al giovane americano Gabriel Christian Natale Hjorth, arrestato per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, sarà immediatamente spostato ad un reparto non operativo. Lo si apprende dalla stessa arma dei Carabinieri. Il ragazzo bendato in caserma è stato immortalato con ...

Foto dell’americano bendato - i media Usa : «Atto illegale». Salvini : «Vittima solo il carabiniere» : La Foto di uno dei due americani fermati per l’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega a Roma, Gabriel Natale-Hjorth, con gli occhi bendati, apre il sito della Cnn, che parla di «un’immagine scioccante» e riferisce dell’avvio delle indagini sullo scatto. La Foto rimbalza anche sugli altri media americani, dal Washington Post al Los Angeles Times che, citando le autorità italiane, parlano di «Atto illegale». Oggi si terrà ...

Foto del ragazzo americano bendato in caserma : per i media statunitensi è un atto illegale : La Foto di Christian Gabriel Natale Hjorth - uno dei due ragazzi americani accusati di aver ucciso il carabiniere Mario Cerciello Rega - mentre si trova bendato in caserma ha fatto il giro del mondo ed è stata ripresa da diverse testate straniere con titoli forti. La Cnn ha parlato di "immagine scioccante", mentre secondo Washington Post e Los Angeles Times si tratta di un "atto illegale"....Continua a leggere

Le possibili conseguenze della Foto del ragazzo americano bendato in caserma : Il carabiniere che ha bendato Christian Gabriel Natale Hjort, uno dei due indagati per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, ha spiegato di averlo fatto per evitare che vedesse elementi legati all'inchiesta che apparivano in quel momento su alcuni schermi presenti nella stanza. Se questa versione dei fatti è vera lo stabiliranno i magistrati. Il militare, nel frattempo, è stato individuato e trasferito ad altro ...

Foto shock in caserma : Salvini "Americano bendato? L'unica vittima è il carabiniere" : Nell'immagine Natale Hjorth, uno dei due giovani fermati per l'omicidio del vicebrigadiere. L'arma prende le distanza e cerca i responsabili

