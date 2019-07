Fortnite | 15enne vince più di un milione di euro | “Mia madre pensava che stessi perdendo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) Adolescenti milionari grazie a. Si è appena conclusa la prima edizione della Coppa del Mondo del gioco sparatutto firmato Epic Games. Are 3 milioni di dollari come primo classificato, ovvero il “campione del mondo”, è stato il 16enne statunitense Kyle Giersdorf. Jade Ashman, uninglese dell’Essex, invece, dividerà con il compagno olandese Dave Jong i due milioni e mezzo di dollari guadagnati come secondi classificati nella categoria del gioco in coppia. Giersdorf, che nel gioco possiede un nickname Bugha, con la sua innocenza da ragazzino è finito su tutti i tabloid inglesi dichiarando che la prima cosa che farà dopo aver vinto è “comprare una scrivania nuova” su cui poi “appoggerà il trofeo della vittoria”. Dall’altro lato Ashman (nickname Wolfiez) ha spiegato la difficoltà di farsi capire da mamma nel suo insistente e continuo attaccarsi allo schermo per giocare ...

