Formula 1 | l’Alfa Romeo non ci sta | pronto l’appello contro la penalizzazione subita dopo

Formula 1 - sospiro di sollievo per Giovinazzi : cinquemila euro di sanzione all’Alfa per la benzina refrigerata : Messo sotto investigazione dopo le FP2 del Gp d’Austria, il pilota italiano se l’è cavata con una multa comminata al suo team sospiro di sollievo per Antonio Giovinazzi, che non verrà penalizzato sulla griglia del Gp d’Austria per essere stato pizzicato con la temperatura del carburante irregolare, ai sensi dell’articolo 6.5.2 del regolamento tecnico di Formula 1. Il delegato della FIA Jo Bauer si era accorto di ...

Formula 1 – Si mette male per Giovinazzi - sotto investigazione la sua monoposto : un’irregolarità sull’Alfa Romeo del pugliese? : Antonio Giovinazzi nei guai: il pugliese dell’Alfa Romeo rischia una nuova penalizzazione al Gp d’Austria, i dettagli E’ andata in scena oggi la prima giornata di prove libere del Gp d’Austria di Formula 1: i piloti sono scesi in pista per Fp1 ed Fp2 sul circuito di Spielberg, tra conferme, incidenti, errori e duro lavoro. Non mancano dall’Austria però i colpi di scena: si mette male infatti per Antonio ...

Formula 1 - Raikkonen avverte l’Alfa Romeo : “la vettura sembra migliorata - ma non esaltiamoci troppo” : Il pilota dell’Alfa Romeo Racing ha analizzato la prima giornata di libere, sottolineando la propria soddisfazione per il comportamento della macchina Sessanta giri completati per Kimi Raikkonen nella giornata di oggi, 23 al mattino e 37 al pomeriggio con il migliore completato in 1:05.728. photo4/Lapresse Buone le sensazioni avvertite da Iceman, che ha espresso la propria soddisfazione al termine della giornata: “è stata un ...

Formula 1 – A tutto Giovinazzi - il pugliese dell’Alfa Romeo cerca di non sbilanciarsi : “penalità Vettel? Non entro nel merito - ma…” : Anche Antonio Giovinazzi commenta la penalizzazione di Sebastian Vettel al Gp del Canada: le parole del pugliese dell’Alfa Romeo La gara di domenica di Formula 1 a Montreal ha fatto e farà ancora discutere molto: la penalizzazione di Sebastian Vettel, costata al ferrarista la vittoria al Gp del Canada, divide il mondo a quattro ruote. C’è infatti chi si schiera dalla parte della Ferrari e del suo pilota tedesco, che a Montreal ...