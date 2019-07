Formula 1 – Giornata nera per le Mercedes ad Hockenheim | Niki Lauda dà la motivazione

Formula 1 – Leclerc non si nasconde a Silverstone : “oggi giornata difficile - ecco perchè” : Charles Leclerc infastidito dal problema alla gomme nella prima giornata di prove libere a Silverstone: le parole del monegasco della Ferrari dopo le Fp2 del Gp di Gran Bretagna Terzo tempo per Charles Leclerc, oggi a Silverstone al termine della prima giornata di prove libere del Gp di Gran Bretagna. Il terzo tempo non soddisfa del tutto il monegasco della Ferrari, che ha così analizzato la sua giornata in pista: “non è stata una ...

Formula 1 - Leclerc sorride dopo le libere in Austria : “giornata produttiva - abbiamo trovato la strada giusta” : Il monegasco ha espresso la propria soddisfazione per il comportamento della Ferrari nelle FP2, concluse al comando davanti a Bottas Charles Leclerc ha chiuso alla grande la prima giornata di libere sul circuito di Spielberg, piazzandosi davanti a tutti al termine delle FP2 del Gp d’Austria. photo4/Lapresse Un grande risultato per il monegasco, che ha espresso la propria soddisfazione per quanto mostrato in pista dalla sua SF90: ...