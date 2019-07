Foggia Vanno al mare con la famiglia | poi lo schianto | muoiono Antonio e la figlia di 7

Foggia - pietre contro i braccianti migranti : “Colpiti mentre vanno al lavoro in bicicletta” : I giovani sono stati colpiti lungo la statale 89, all'altezza del bivio per San Marco in Lamis. L'episodio è simile a quello avvenuto il 15 luglio, quando altri due braccianti erano stati colpiti da pietre sempre a Foggia, dove vivono tutte le vittime delle aggressioni.Continua a leggere

Foggia - tre migranti aggrediti mentre vanno a lavoro : pietre lanciate da auto in corsa. È il secondo episodio in una settimana : Da un’auto in corsa hanno lanciato pietre contro tre giovani migranti che stavano andando a lavoro nelle campagne di Foggia. È successo all’alba di martedì e la dinamica è molto simile a quella dell’episodio che si era verificato lo scorso 15 luglio contro altri due braccianti. Il primo dei tre feriti, un ragazzo gambiano di 22 anni, è stato trovato dalla polizia lungo la statale 89, all’altezza del bivio per San Marco in ...