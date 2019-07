Foggia | il consigliere M5S Mario Conca | ' C' è una Bibbiano in moltissimi Psz pugliesi'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 29 luglio 2019) "C'è unainPsz (Piani sociali di zona)". Con queste parole, e con questo ossimoro, ilregionale della Puglia, del Movimento Cinque Stelle, apre il suo post sui social network. Nello stesso, il politico, informa che ci sarebbero tanti casi di affidi, ritenuti illeciti anche in Puglia, solo che, essendo fatti di cronaca forse di minore importanza rispetto a quanto successo a, i media e la stampa locale e nazionale non ne parlano. A tal proposito ricordiamo, in breve, cosa è successo nella cittadina emiliana: gli investigatori infatti avrebbero scoperto un presunto giro di affidi illeciti all'interno dei servizi social della Val D'Enza. I piccoli sarebbero stati sottoposti anche all'elettroshock, una pratica che sarebbe servita per manipolare la loro mente. Per, dirigenze amministrative comunali e cooperative sarebbero colluse e ...