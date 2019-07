Fonte : romadailynews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Roma – “Ringrazio tutte le forze politiche sedute in consiglio regionale per aver dedicato un minuto di raccoglimento per ricordare e onorare Noemi la giovane ragazza scomparsa anella notte tra sabato e domenica. E ancora per aver sottoscritto prima e approvato poi all’unanimita’ la mozione che ho presentato dopo i terribili fatti accaduti a. La mozione impegna la giunta a riconoscere e a dichiarare lodi calamita’ naturale per il Comune di. A istituire un fondo speciale regionale per sopperire ai danni causati dal maltempo, da assegnare direttamente al Comune per i danni subiti dall’amministrazione, dai cittadini per le loro abitazioni e per tutte le attivita’ di servizio, di commercio e artigiane coinvolte dalla terribile tromba d’aria. E avviare interventi di ripascimento sulle nostre spiagge, che ...

romadailynews : #Fiumicino, Califano: Regione ha dato ok a stato #calamità: #Roma – “Ringrazio tutte le… - Terzobinarioit : Maltempo di Fiumicino in Regione - CorriereCitta : Maltempo a Fiumicino, la consigliera regionale Califano chiederà lo stato di calamità naturale… -