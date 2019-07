Federica Angeli rimarrà sui muri di Ostia Una vittoria di oltre 26mila persone

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) A volte i simboli sono più importanti delle cose in carne ed ossa. Ci definiscono, diventano la nostra arte, sono i parafulmini che incanalano l’energia della gente, sono la nostra ispirazione. La rapidadi 26.458per garantire che il volto della famosa giornalista antimafiavenga riportato sul murale dipuò sembrare una piccola cosa, ma è un microcosmo della lotta popolare contro corruzione, mafia e codardia istituzionale. Il Municipio Roma X ha reagito alla provocazione di CasaPound – che aveva oscurato il volto della, chiedendo di togliere il volto perché lei era un personaggio “divisivo”. Certo, la verità può davvero essere divisiva. Divide la società in coloro che lavorano per il bene pubblico e in coloro che difendono gli interessi corrotti. Può rivelare chi è da che parte della linea. Se sei con le forze della ...

